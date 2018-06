Caminera “no puede estar en todos lados”

“Deberíamos estar ahí (controlando banquinas), pero no podemos estar en todos lados”, dijo el director de la Patrulla Caminera, Luis Christ Jacobs, ya que los agentes son obligados, por ejemplo, a cubrir cruces semafóricos, algo que no les corresponde.

Jacobs lamentó el fallecimiento de un hombre y su hijo que fueron arrollados por un conductor que se adelantó por la banquina en Capiatá e indicó que los adelantamientos indebidos constituyen el segundo mayor motivo de multas a conductores en las rutas.

No obstante, afirmó que no pueden estar en todos lados para controlar, dado que la Caminera también asiste en cuestiones que no le deberían ocupar, tales como dirigir el tránsito en lugares donde no hay semáforos.

“De hecho, no podemos estar en todos los lugares”, insistió el director de la Patrulla Caminera, agregando que tampoco pueden dejar descubiertos los cruces semáforicos, ya “no existe esa dignidad personal (de los conductores) de ajustarse a la ley de tránsito”, puesto que la “gente simplemente atraviesa con luz roja” pese a los semáforos.

“No te hacés idea de lo que representan esos nudos (de acceso a la ciudad)”, indicó Jacobs, pese a reconocer que en rutas no deberían existir semáforos, pero la realidad es otra. “No hay disciplina, no hay orden”, recriminó. Agregó que “si la sociedad no colabora, si no pasa por un proceso educativo, esto no funciona”, incluso pese a las multas.

Explicó que éstas tampoco son la panacea, ya que al año recaudan G. 36.000 millones por faltas en el tránsito y aun así la gente no aprende. Reprochó el hecho de que la Patrulla Caminera no tenga la potestad de cancelar los registros de conducir, por ejemplo, y el que haya muchas multas que no se cobran.

Espera, al menos en ese último aspecto, poder mejorar en el cobro efectivo de las sanciones a través del sistema de multas electrónicas que planean licitar próximamente para hacerlo a través de sistemas de pago por bancas digitales.