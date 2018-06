Carlos Amarilla mantiene postura contra HC

El senador del PLRA, Carlos Amarilla, afirmó este lunes que no se prestará a dar quórum para el tratamiento parlamentario de la renuncia del presidente Horacio Cartes y que la posición “es definitiva”.

Consultado sobre lo que habló esta mañana en un encuentro con sus colegas colorados Beto Ovelar y Juan Carlos Galaverna, afirmó que estos le salieron con argumentos relativos al “desarrollo de la perspectiva de la gobernabilidad” y la conveniencia de que el gobierno de Marito tenga “un aliado” en los quehaceres parlamentarios y políticos.

Preguntado si esa gobernabilidad depende o no de la aceptación de la renuncia de Cartes y que éste jure como senador activo, Amarilla contestó: “Esa es la visión y la opinión que ellos despliegan, pero no termino de coincidir con ese enfoque y, consecuentemente, me planto ya de manera definitiva en mi posición de no acompañar la aceptación de la renuncia de Horacio Cartes”.

