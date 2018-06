“Cartes no puede ser senador. Está impedido por la Constitución. Ha forzado y ha roto la institucionalidad”, afirmó el senador Miguel López Perito, ratificando su rechazo a Cartes. Cree que si Adolfo Ferreiro tiene otra posicióm, no es por "vendido".

“Hoy no hay argumentos para que Cartes esté en el Senado. Particularmente voy a hacer lo posible para que no llegue al Senado”, remarcó López Perito, que ya no fue electo para el próximo periodo.

No quiso hacerse cargo de su compañero de bancada de Avanza País, Adolfo Ferreiro, quien se sospecha habría cambiado de postura y ahora estaría a favor del juramento de Horacio Cartes. “Lo que haga Adolfo a esta altura es responsabilidad suya. Esta es la postura que yo asumí. Para mí no hay ningún argumento jurídico que pase sobre esta realidad que es el atropello vil a la Constitución”, afirmó.

“Creo que Adolfo piensa diferente, temiendo por la estabilidad del sistema democráticos, pero creo que ahora ya está roto. El equilibrio de poderes está absolutamente quebrado”, consideró y agregó que además “una Corte que prevarica no merece respeto”.

Ante los rumores de sobornos para respaldar la aceptación de la renuncia de Cartes y su juramento posterior, Lopez Perito refirió: “Eso francamente no creo. Ellos saben a quién ofrecerle plata. No creo que a Adolfo o a mí nos ofrezcan. Más bien si es que Adolfo está cerrado en un argumento de orden jurídico no tiene que ver con dinero. Creo que tienen que ver con su experiencia, su visión como abogado, jurídica, pero yo no comparto eso”, concluyó.