Cartes retira su renuncia

Cartes informó su decisión de retirar su renuncia como presidente de la República en una nota remitida al titular del Congreso. De esta manera, daría marcha atrás en su intención de jurar como senador, luego de que ayer Lugo anunciara que no lo convocará.

ETIQUETAS

Ante la falta de tratamiento de su renuncia en el Congreso, el presidente Horacio Cartes anunció hace instantes que oficialmente retira su pedido presentado el pasado 28 de mayo. El mandatario tenía la intención de jurar este sábado 30 de junio, puesto que es el número 1 de la lista de Senadores.

Lea más: Renunció Horacio Cartes

Desde hace varias semanas, los cartistas vienen anunciando que realizan diversas negociaciones para tratar de conseguir los votos necesarios para tratar la renuncia y aceptarla. No obstante, este objetivo no fue alcanzado, ya que el Presidente expresó hoy que ve "con gran pena" que algunos legisladores no desean que se cumpla la "voluntad popular del 22 de abril".

Lamentó además que los colorados no hayan llegado a conciliar una bancada unida para el próximo periodo. En la sesión bicameral donde se debería haber tratado su pedido de renuncia como jefe de Estado, los parlamentarios le hicieron el vacío, pues apenas se presentaron 13 de los 45 senadores.

Horacio Cartes realizó su campaña en actos públicos para las elecciones internas y generales sin antes renunciar al cargo. Además, tampoco puede ser senador, puesto que, de acuerdo al artículo N° 189 de la Carta Magna, todos los mandatarios son senadores vitalicios, a menos que hayan sido sometidos a juicio político y hallados culpables.

El presidente del Congreso, Fernando Lugo, confirmó ayer que ni Cartes ni Nicanor Duarte Frutos serán convocados para jurar, dado que ambos están impedidos por la Constitución al ser senadores vitalicios.

Con esto, serían convocados a jurar los siguientes en la lista de senadores titulares de la ANR: Rodolfo Friedmann en reemplazo de Cartes y Mirtha Gusinky por Nicanor.

Lea más: Cartes no será convocado a jurar, anuncia Lugo