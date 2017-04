19 de Abril de 2017 11:37

Cartes “seguirá trabajando por el país”

“A toda esa gente que me pide que siga, le digo que uno necesariamente no sirve desde un solo lugar. Seguiré trabajando por el país mientras Dios me dé salud”, expresó el presidente Horacio Cartes a través de un mensaje emitido en sus redes sociales.

El presidente Horacio Cartes afirmó que somos "el país más eficiente para producir, aunque no quieran reconocer acá" y habló sobre la manera en la cual empresas de Corea, Japón y Alemania elogian el trabajo de nuestros jóvenes. En otro momento, puntualizó que "la confianza es algo que se construye, no se obtiene por obtener nomás". Asimismo, Cartes expresó que él prefiere ver el lado positivo de las cosas, aunque exista un grupo "que no quiere trabajar pero sí obtener todos los beneficios". Por otra parte, hizo referencia a su reelección y se dirigió "a toda esa gente que le pide que siga", diciendo que él puede trabajar desde donde esté y que seguirá haciéndolo mientras Dios le dé salud. Este mensaje fue emitido luego de que en los medios se hayan publicado sus expresiones durante el encuentro republicano de ayer, donde se mostró desafiante al decir: "Pueden ir incendiando lo que quieran, que aquí encontrarán un murallón colorado". Además, anoche también mencionó: "El que pensó que me iban a sacar de la cancha, les digo que sí van a competir conmigo", refiriéndose a que, si bien no será candidato, permanecerá en la arena política.