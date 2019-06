Caso secuestro no prescribe

"El secuestro es delito imprescriptible en nuestro país, así que en algún momento van a tener que pagar su crimen", dijo el fiscal Édgar Sánchez, a quien le tocó atender inicialmente la denuncia de Arrom y Martí y que valoró la decisión de la Corte IDH.

Sánchez, uno de los principales convencidos de que el supuesto secuestro y tortura denunciados por Juan Arrom y Anuncio Martí no existió, ya que le tocó investigar el caso en su momento, valoró que la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos hace que el Brasil tenga las "manos libres" para proceder a la revocatoria del estado de refugiados de los buscados por el secuestro de María Edith Bordón.

Con la sentencia, "se da la razón al Estado paraguayo. No hubo tortura, no hubo secuestro, no hubo detención ilegal, y también indica que estos ciudadanos van a tener que someterse tarde o temprano a la Justicia paraguaya", destacó el fiscal, recordando las deudas que tienen estas personas con ella.

Estimó que con el suficiente tino que caracteriza a la diplomacia brasileña, estos esperaron justamente la decisión de la Corte IDH para definir el replanteamiento del estatus de refugiados de Arrom y Martí, pero que actualmente "están de manos libres para tomar una decisión". "No veo otra salida que sea revocado el estatus", apuntó.

En el caso de darse la revocatoria del refugio político, existen dos caminos para que eventualmente los dos prófugos se sometan a la justicia de nuestro país. Una alternativa -la más expeditiva- sería que sean expulsados por el gobierno brasileño. La otra es que sean sometidos al proceso ante el poder judicial federal, que estudia los pedidos de extradición en el Brasil.

"Me ratifico en todas las críticas que hice a esta comisión, con esto se desnuda el fanatismo que tuvieron respecto a posición ideológica, principalmente de Paulo Vannuchi, el brasileño, integrante de la Corte que fue el mismo integrante de Conare que le dió el refugio político y luego integró la Comisión Interamericana (CIDH) donde también emitió ese fallo a favor de ellos", cuestionó el fiscal.

Por su parte, el canciller nacional Luis Castiglioni valoró el rol de la ciudadanía en su conjunto para lograr esta sentencia a favor de Estado paraguayo. "Todos estamos contentos con esta noticia, esto es histórico, nosotros, todos los paraguayos, elevamos nuestra voz e hicimos saber a todo el mundo de lo indignado que estábamos", dijo y recordó que de los 250 casos estudiados en esta instancia solo el de Paraguay y otro más lograron salir a favor del gobierno.

Remarcó que así como lo vienen haciendo hace tiempo, ahora con la sentencia del lado del Estado, insitirán aún más en la revocación del status de refugiados y "estoy seguro que pronto le tendremos a las tres personas para que respondan por sus crímenes".