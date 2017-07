Centurión y Ramírez pugnarían por la Intendencia

Los concejales colorados Daniel Centurión y Hugo Ramírez serían los candidatos a ocupar el cargo que sería dejado por Mario Ferreiro, cuya candidatura a la presidencia será oficializada el lunes. Ambos no negaron estar interesados.

El concejal Daniel Centurión (ANR) informó que si bien su intención de cara a las próximas elecciones es lograr una banca en el Poder Ejecutivo, no descarta la posibilidad de postularse para ocupar el cargo en el Ejecutivo Municipal de Asunción que quedaría vacante, considerando que Mario Ferreiro se postulará como candidato a la Presidencia de la República. “Yo tengo condiciones, no voy a rehuir a esa posibilidad. Formo parte de un equipo grande y vamos a tomar las decisiones. En lo personal, a mi me gusta mucho la parte legislativa, yo optaría por la legislatura nacional”, señaló.

Al ser consultado sobre las intenciones de presidenciales de Ferreiro indicó: “Tengo la información de que se presenta. Todo apunta a eso. Él está desgastándose terriblemente en la administración municipal. Es una oportunidad para él de desprenderse de lo que es una carga. Yo creo que está obligado y más todavía porque no hay otro que pueda aglutinar como él”, opinó.

A su turno, Hugo Ramírez, también edil de la ANR, señaló que pese a que aún no fue definido, sí está interesado en el puesto. "Si se da la posiblidad, por supuesto que me interesa", alegó en diálogo con ABC Cardinal.

En otro momento afirmó que si Ferreiro oficializa su candidatura el lunes, él hará lo propio el mismo día en horas de la noche, aunque luego aclaró que eso deberá ser definido en el grupo cartista. “Hay que consultarlo, el deseo y la voluntad existe, vamos a seguir trabajando por la ciudad”, indicó.