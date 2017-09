Cerro León: el Estado debe protegerlo

El hallazgo de diamantes en el cerro León le da mayor valor tanto histórico como turístico al área protegida por ley. El doctor Fernando Larroza manifestó que el Gobierno debería preocuparse más por cuidar lo que es como nuestro "invernadero".

El cerro León forma parte de un parque nacional chaqueño protegido por ley. El hallazgo de diamantes le realza el valor que ya tiene paisajísticamente hablando, puesto que es una novedad histórica universal.

La investigación mediante la cual se hallaron los primeros diamantes fue iniciada como parte de los proyectos de la Organización No Gubernamental Agua, dedicada a la investigación y protección de acuíferos, parques nacionales y recursos hídricos. El Dr. Fernando Larroza, coordinador de los trabajos de campo, relató que dentro de la realización de estos se produjo el hallazgo de las piedras preciosas en el cerro León.

“Empezamos con la intención de conocer las profundidades del sistema acuífero Yrendá en el Chaco. Para ello iniciamos con la geología. Hicimos mapeos generales y, como no tenemos muchos recursos, aprovechamos para hacer todas las investigaciones que puedan desprenderse de él, toma de muestras y demás”, relató el Dr. en gemología.

Asimismo, resaltó que todos los trabajos que realizan pasan por controles internacionales, puesto que son publicados en revistas científicas de carácter mundial. “Siempre consultamos con otros especialistas, de acá y del exterior. Las piedras preciosas, como el diamante, tienen compuestos que serían como su ADN. Una vez que encontramos los primeros indicios, agarramos el mineral y lo analizamos por dentro para comprobarlo”, explicó.

Asimismo, calificó este hallazgo de muy importante para la ciencia. “Es un gran paso para la historia. No hablamos de la cantidad sino de que podamos tener vestigios que antes no se conocían. Además, fue publicado en una revista internacional, no permitirían eso si no se dieran todos los datos necesarios. Es un hallazgo espectacular al cual tenemos que darle mayor confirmación en cuanto al volumen y calidad”, acotó.

El Dr. Larroza manifestó además que el Estado debe preocuparse más por intervenir y proteger estos espacios naturales. “Lo que nosotros hicimos lo hacemos en cualquier parque nacional, pero no por eso la gente tendría que tocarlo. Tiene protección. Pero es importante que el Gobierno conozca los potenciales que tenemos. El cerro León, sin tener diamantes, ya es una cosa extraordinaria. Es una elevación de hace millones de años, dentro de un terreno totalmente plano. Toda la belleza natural que posee debemos conservarla porque es como nuestro invernadero que podrá salvarnos”, expresó.

Finalmente, lamentó que este tipo de trabajos de investigación no cuenten con tanto apoyo económico a nivel estatal y manifestó que se solventan gracias a otras organizaciones nacionales e internacionales.