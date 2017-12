Certifican a profesionales en belleza integral

Sinafocal, en alianza con el Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD) y la Academia Joseph, entregó este miércoles certificados a 26 instructores y pasantes de programas de belleza integral.

En la ocasión, otros 50 egresados del Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP) y del Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (Sinafocal), beneficiarios del programa de pasantías en la Academia Joseph. El propósito, según los datos, es que aprendan a gestionar su propio salón de belleza, con la metodología implementada por la cadena.

Al respecto, el reconocido estilista Joseph Espínola, manifestó que los instructores y técnicos de la Cadena Joseph dieron todo de sí para transmitir sus conocimientos, tanto a los pasantes e instructores para que lo lleven a la práctica. "Deseo que los instructores repliquen las enseñanzas aprendidas, y este es un sueño anhelado en mi vida hecho realidad, la de profesionalizar", destacó.

Por su parte, el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Dr. Guillermo Sosa, expresó que no solamente hay que capacitar a la gente para tener un oficio, sino también a los instructores para que se vayan perfeccionando y puedan trasmitir las mejores técnicas y metodologías, y así beneficiar a los estudiantes.

“El beneficio llega al área de la Belleza Integral, que también va relacionado con la salud, porque aporta a la autoestima y el manejo de los productos con las debidas técnicas” indicó el ministro.

Añadió que este es un sector de "permanente crecimiento" y crea mucho empleo como también produce ingresos, porque uno puede trabajar por cuenta propia. "El estudiar no termina ahora, sino que debe ser permanente, porque si uno no se actualiza, no lee, no estudia, se estanca”, dijo.

Expresó asimismo que la asociación del MTESS con la Academia Joseph "es extraordinaria", por la experiencia y metodología, y a partir de allí se puede irradiar conocimientos a mucha gente que está necesitando acceder a un trabajo o perfeccionarse.

A su turno, la secretaria técnica del Sinafocal, dependiente del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Lic. María Victoria Diesel, afirmó que "es un día especial", porque están entregando certificados a pasantes e instructores, en coincidencia con el aniversario del organismo, que cumplió ayer 17 años de creación.

Destacó que la misión de Sinafocal es lograr que las capacitaciones lleguen con calidad y también se ocupa de la actualización en las tecnologías que tengan que ver en el sector en el cual se han capacitado las ciudadanos.