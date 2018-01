Cevima despide en vez de pagar a empleados

En vez de resolver la falta de pagos de salarios y aguinaldos al personal, directivos de Cevima SA, contratista de limpieza del IPS, no tuvo mejor idea que despedir a una empleada del interior por haber reclamado sus derechos, según denunció la afectada.

La serie de denuncias comenzó la semana pasada con cuatro empleadas de Cevima SA que prestan el servicio de limpieza en el hospital regional del Instituto de Previsión Social (IPS) en Vallemí, Concepción. Estas trabajadoras denunciaron que no cobraron sus salarios de octubre, noviembre ni diciembre de 2017; tampoco el aguinaldo.

Inmediatamente después de la publicación del caso de Vallemí, saltaron otros, como los de Ciudad del Este, Salto del Guairá, Puerto Rosario, San Ignacio (Misiones) y, por último, Itacurubí del Rosario.

Todos presentan el problema de no haber percibido salarios de octubre, noviembre ni diciembre, además del aguinaldo. Cabe acotar que todas las denunciantes se han identificado con sus nombres, apellidos y números de cédula de identidad, incluso en este último caso.

Figura como dueño de esta empresa Claudio Escobar Brizuela, quien sería un prestanombre de algún político influyente, porque no se explica cómo ha podido ganar licitaciones, no solamente en IPS, que es un enorme ente, sino en otras estatales como Industria Nacional del Cemento (INC), que en 2016 le tuvo que rescindir el contrato por las mismas razones.

Cabe aclarar que el “encargado” de la firma, Daniel Aquino, no ha respondido las varias llamadas realizadas por ABC Color, con el fin de conocer la versión oficial de la empresa de estos hechos. Además, ningún directivo se ha dignado en comunicarse con este diario para aclarar las graves denuncias.

Rescisión de contrato

Debido a la gravedad de la situación, generada por la falta de pagos de haberes a los empleados de Cevima SA, el titular del IPS, Benigno López, adelantó que el Instituto analizará esta semana la posibilidad de rescindir anticipadamente el contrato con esta firma.

Afirmó que también inmovilizaría los fondos adeudados a la contratista, de modo a destinarlos al pago de los salarios adeudados por la cuestionada empresa a sus trabajadores, en su mayoría mujeres cabezas de hogar, algunas con hijos pequeños.