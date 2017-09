Charla sobre prevención de lavado de activos

El experto uruguayo en combate al lavado de dinero Ricardo Sabella se encuentra en Paraguay para la sexta edición del Congreso Internacional Ald Global.

ETIQUETAS

Entre el 21 y el 22 de setiembre se llevará a cabo en Asunción la VI edición del Congreso Internacional ALD Global “Administración de Riesgos LD/FT/FP, Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento el Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y Auditoría Forense”.

Para esta cita se encuentra en Paraguay Ricardo Sabella, un experto en prevención de lavado de activos de Uruguay que, en entrevista con ABC TV, habló de la importancia de enfrentar el lavado de bienes ilegales.

“No es un tema de Paraguay en particular, sino de toda la región”, dijo Sabella. “La prevención de lavado de activos y control sobre delitos financieros y económicos, no solamente es un tema de contrabando; nació hace muchos años como un tema de lucha contra el narcotráfico. También delitos como la corrupción, la trata de personas, estos tipos de delitos que si bien tengan algún punto de conexión en particular con el narcotráfico, no es sólo narcotráfico, no sólo contrabando. Esos tipos de delitos ocurren en toda la región, Paraguay no es la excepción.”

Sabella explicó que lo más importante en la lucha contra estas actividades es la detección. “La prevención es una barrera de entrada que puede ser generada pero lo más importante es detectarlo y pulirlo para desincentivar que se sigan cometiendo”, señaló.

Señaló que un buen paso para mejorar la lucha contra el lavado de activos sería dar más recursos a Seprelad, además de fomentar colaboración del Estado con las entidades privadas.

“Hay un tema que le pasa a casi todos los países. La prevención del lavado es un tema que debe hacerse entre todos, los colaboradores, los sujetos de lavado y los supervisores. Pero parecería que están disociados. Entonces, los únicos organizados son los del crimen y los que estamos tratando de prevenir todavía tenemos fisuras y no nos ponemos de acuerdo”, comentó.