Chilavert insta a denunciar a los corruptos y amar a la patria

Por Clide Noemí Martínez, corresponsal

Durante la charla de motivación con los docentes y jóvenes del Ñeembucú, el exarquero de la Selección José Luis Chilavert llamó a los docentes a inculcar a las nuevas generaciones el amor al Paraguay, para transformar al país.

Chilavert resaltó que no todos son corruptos como algunos políticos de todos los partidos. Instó a no temer y a denunciar a los corruptos. Dijo que no se deben callar las injusticias y se debe manifestar lo que se piensa, ya que estamos en democracia.

Señaló que es hora de trabajar en conjunto, sin distinción de colores. Lamentó que durante el mismo acto esta falta de entendimiento se hizo palpable en los rostros del gobernador liberal Carlos Silva y el intendente colorado Alfredo Stete.

“Parecían que estaban jugando tovasy, uno mirando a un lado y el otro al lado opuesto. Les dije, déjense de joder, todos somos paraguayos, hay que trabajar en equipo”.

En otro momento dirigiéndose a los jóvenes, el famoso golero señaló que si quieren ser personas exitosas, deben ser perseverantes, mantener los valores tradicionales y el respeto a la familia. Destacó que la base del éxito es la educación.

Por último, Chilavert refirió que es la primera vez que visita Pilar, valorando la extraordinaria cordialidad de su gente.