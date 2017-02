Cierran el paso a titular de la ANDE

Funcionarios sindicalizados de la ANDE cerraron el paso al titular de la estatal, Víctor Romero, durante una manifestación que realizaban esta mañana en la que denunciaban el congelamiento de sus beneficios.

Durante una manifestación de funcionarios del Sindicato de Trabajadores de la ANDE (Sitrande), específicamente los de la oposición a la directiva actual de dicha agremiación, cerraron el paso al titular de la institución, Víctor Romero, que intentaba retirarse del lugar en su vehículo. Fue en la parte posterior del edificio, donde se encuentra la salida de funcionarios.

Los gremialistas responsabilizan a Romero por el no cumplimiento del contrato colectivo de trabajo y del recorte que sufrieron en sus beneficios. A raíz de esto, al presidente no le quedó otra alternativa que retroceder y retornar al edificio, por lo que el incidente no pasó a mayores, informó el periodista de ABC Color, Cristhian Cantero.

Según Juan Pineda, representante de los manifestantes, hace cinco años que no tienen un aumento salarial y sus beneficios quedaron congelados, considerando que el presupuesto 2017 –en el que se estipulaban dichas gratificaciones– fue vetado por el Gobierno, por lo que se quedaron en las mismas condiciones.

Aclaró que los participantes de la protesta se autoconvocaron y la dirigencia del sindicato no tuvo participación en esta movilización.