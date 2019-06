Clausuran dos radios comunitarias en Alto Verá

Por Juan Augusto Roa, corresponsal

ALTO VERÁ. Comunidades rurales de este distrito se quedaron sin voz tras una decisión de Conatel de clausurar dos radios comunitarias que cumplían un importante servicio a la comunidad.

La comunidad está distante unos 100 kilómetros al norte de Encarnación, capital del departamento de Itapúa.

“Detrás de esto hay una politiquería egoísta y dañina, porque privan a comunidades rurales de un medio que les permite mantenerse en contacto a través del servicio que ofrecemos a la comunidad”, señaló Manuel Báez, director de Radio Ynambú, una de las afectadas.

Las radios afectadas por la medida de Conatel son “La voz de Alto Verá”, cuyo director es Félix Falcón, y “Radio Ynambu”, dirigida por Manuel Báez.

“En el caso de Falcón llegaron los interventores de Conatel y se llevaron todos los equipos. En mi caso, yo cerré la radio antes de que llegaran, para evitar que a mí también me quiten los equipos que con mucho esfuerzo vamos adquiriendo, siempre con el objetivo de ser una herramienta útil a la comunidad”, señaló.

Según el comunicador, el cierre de las dos emisoras de carácter comunitario responde a intereses políticos de grupos de personas que tienen afinidad con el movimiento oficialista de la ANR y aprovechan esa condición para sacar de circulación a radios que supuestamente compiten con sus propias emisoras.

Báez mencionó a Nelson Gómez Chamorro, político del Frente Guasu, como uno de los promotores del cierre de ambas radios.

“Este político aspira a ser intendente y también tiene una radio comunitaria”, según informó Báez.

También dijo que el propietario de una radio comercial, Jorge Jarmoluk, habría impulsado el cierre de las radios porque, supuestamente, compiten con él por la publicidad.

Jarmoluk, sin embargo, dijo que no tiene nada que ver en la situación.

“Yo estoy operando desde hace seis años en el lugar, y a mí no me molestan, este es un conflicto en el que no tomo parte”, sostuvo.

Gómez Chamorro rechazó las afirmaciones de Báez.

“En el 2014 Báez tenía una radio comunitaria, Radio Colonial, que luego vendió a otro vecino, Pelayo Valenzuela, y era administrada por la comunidad. En el 2014 teníamos un programa de radio de incidencia política y fuimos clausurados porque molestaron algunas críticas que hacíamos. Poco tiempo después Báez habilitó una nueva radio, con un nombre diferente, Ynambu, con una frecuencia diferente, utilizando nuestro expediente”, dijo.

“Por este motivo yo había presentado un pedido a Conatel, para que investigue esta situación, pero mi denuncia nunca avanzó el pedido. Ahora, cinco años después, vino esta intervención. Yo ya me había olvidado del tema”, añadió.

Desde 2004

Según Báez, ya en 2004 había presentado a Conatel el pedido de habilitación de la radio comunitaria, pero recién 10 años después, en 2014, emitieron una resolución donde le daban un plazo de 45 días para cumplir con una serie de requisitos.

“Presenté todas las exigencias, pero nunca me respondieron, y ahora, cinco años después, vienen a cerrar”, señaló.

Añadió que cerraron dos radios comunitarias, pero quedan otras dos a las que no tocaron porque son afines a los que tienen influencias políticas en la comunidad.

“Los que están detrás de esto y las autoridades de Conatel no tienen en cuenta el servicio que cumplimos las radios comunitarias. Nosotros le ayudamos a mucha gente, salvamos vidas incluso. No somos competencia para las radios comerciales”, sostuvo.