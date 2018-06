Queman vivienda en comunidad de los Ishir

Por Carlos Almirón, corresponsal

FUERTE OLIMPO. Un poblador denunció que su vivienda fue incendiada intencionalmente esta madrugada por desconocidos. Se cree que es una arista más del conflicto entre los Ishir. Hasta ahora el Ministerio Público no interviene en este conflicto social.

ETIQUETAS

El conflicto que ya lleva más de tres semanas y que afecta a los pobladores de la comunidad Virgen Santísima, donde viven los Ishir, derivó en la quema intencional de una vivienda, según lo dijo el propietario Guillermo Mallero.

El poblador mencionó que la vivienda incendiada se encuentra a unos 200 metros de la población indígena dentro del predio que pertenece a los Ishir. La vivienda de construcción de karanda'y y techo de chapas de zinc fue totalmente destruida por el fuego. También se quemaron todas sus pertenencia que se encontraban en su interior como cama, colchón, utensilios de cocina y rollos de alambre.

Mallero dijo que se dedica a la cría de aves de corral (gallinas y patos), y ovejas. "Debido al conflicto que afecta a nuestra comunidad, ayer no pude llegar al sitio y esta mañana, bien temprano me encontré con esta sorpresa desagradable", relató.

"No puedo acusar a nadie de esto porque no tengo pruebas, pero de que fue intencional el incendio. No tengo dudas", sostuvo el Mallero.

En la comunidad dos grupos antagónicos de los Ishir mantienen en vilo a los lugareños. Hace tres semanas fue tomada la escuela de la comunidad y los niños no pueden desarrollar sus clases. Hasta ahora el Ministerio Público no se decide a actuar a fin de autorizar el uso de la fuerza a los uniformados policiales para poder despejar el local educativo.