El abogado Santiago Cano, defensor de Reinaldo Javier Cabaña, señaló que dudan de algunas evidencias incautadas durante el operativo. Reafirmó la inocencia de su cliente y dio a entender que el procedimiento tiene irregularidades y sería ilegal.

Según su defensa, Reinaldo Javier Cabaña, alias “Cucho”, es solo un empresario que se dedica al rubro de los moteles y no tiene vínculo alguno con los hechos ilícitos que se le atribuyen.

Con respecto a las evidencias incautadas, su abogado Santiago Cano destacó que son un cúmulo de elementos hallados en todos los procedimientos realizados y aseguró, como ejemplo, que la droga no fue incautada de su vivienda.

“Dudamos inclusive de la veracidad de esa situación (…) Quién sabe quién habrá sido (el que implantó la cocaína), si nosotros no tuvimos acceso ni custodio a la cadena de evidencias. Ellos (los acusados) dudan de que haya legalidad en ese procedimiento, no se le dejó entrar a nadie, no hubo supervisión en el trabajo de los agentes”, cuestionó.

Agregó que “hay muchos detalles dentro del proceso que llaman la atención”. Igualmente, aseveró que las armas incautadas tienen todas las documentaciones correspondientes y son de uso particular, mientras que el dinero mostrado como evidencia proviene de la casa de cambios.

En cuanto a su idolatría hacia el narco colombiano Pablo Escobar, aseguró que solo es fan porque leyó su libro y vio la serie, pero eso no lo convierte en un delincuente. “Hay gente que admira a otros personajes y no quiere decir que seamos delincuentes”, argumentó.

Negó categóricamente la posibilidad de que Cabaña haya financiado las campañas políticas de referentes colorados. Además, pidió que se les deje trabajar en la cuestión procesal, dejando de lado la política.

Asimismo, adelantó que ya tienen numerosos documentos que van a demostrar la inocencia de su cliente y serán presentados ya a partir de hoy.

