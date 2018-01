Denuncian choque y encubrimiento policial

CAPIIBARY. Juan José Ayala Arrúa denunció esta mañana ante la comisaría 17ª de esta ciudad, que Juan Miguel Cuenca Garcete, (condenado por la muerte de una universitaria) volvió a ser protagonista en un accidente de tránsito al embestir a su automóvil.

ETIQUETAS

Llamativamente, la policía hasta ahora no incautó la camioneta que protagonizó el percance, presuntamente "mau", sin embargo, a la víctima si le incautaron su vehículo.

“El accidente ocurrió el pasado 23 de diciembre, cuando Juan Miguel Cuenca Garcete chocó por la parte trasera de mi automóvil, huyó, y al rato volvió. Llegamos a un acuerdo verbal en el que él me iba a mandar arregla mi auto, pero pasaron los días no pasó nada. Me fui a su casa para reclamar, luego su hermana Cinthia Cuenca se fue a casa a atropellarnos, me amenazaron de muerte", comenzó diciendo el afectado, Juan José Ayala Arrúa.

Agregó que ante esta situación llegó hasta la comisaría de Capiibary para denunciar la amenaza. Llamativamente en el establecimiento policial, los agentes le dijeron que necesariamente tenía que dejar su automóvil para una verificación de legalidad. "No tuve problema para dejar, presenté todas las documentaciones. Sin embargo, la Toyota del que me atropelló “tipo RAV-4, de color blanco) es presuntamente ilegal y utiliza una chapa de la Junta Departamental", reveló Ayala.

Contactos en la Fiscalía y Policía

El denunciante explicó que la cuestionada abogada Cinthia Cuenca, hermana del presunto autor, fue a la fiscalía a denunciar que la víctima le había chocado ,mientras ella conducía la Toyota presuntamente "mau". “Sin embargo, como se puede observar, mi auto quedó dañado en la parte trasera. No sé si tiene contacto en la fiscalía y la policía, porque mi vehículo me sacó así nomás. La ley tiene que ser igual para ambos protagonistas", reclamó el denunciante.

Ayala pide que el Ministerio Público, a cargo del agente Rusbell Benítez López, investigue el origen del rodado que lo embistió, porque al parecer la abogada, que es la hermana de Juan Miguel, pretende desvincular a su hermano del hecho ocurrido, según la denuncia del afectado.

“Hacé lo que quieras”

Consultamos al comisario principal Francisco Gómez Aquino, titular de la comisaría local, por qué no se procedió a la incautación de la camioneta Toyota que manejaba Juan Miguel, que según el denunciante era supuestamente ilegal. Este dijo primeramente que sí tenía documentos y que ya los presentó en la fiscalía. Al insistírsele si la va incautar, llamativamente el jefe policial se mostró nervioso y respondió, “ejapo ejaposea” (hace lo que quieras).

Quién es Juan Miguel

Juan Miguel Cuenca, es hijo del exintendente liberal Juan Cuenca Castillo y la Concejal Departamental Mabel Garcete, y había sido acusado por la muerte de la joven universitaria Sady Medina Quiñónez, en la localidad de Yrybucuá, ocurrido el 10 de junio de 2011.

Por este hecho, un tribunal de sentencia integrado por los jueces Derlis Tito Gauto, Ángel Fiandro y Wilfrido Ovelar, lo condenó a 5 años de prisión por homicidio culposo.

Anterior a esto, el hombre ya había estado involucrado en otro accidente al mando de un lujoso automóvil, que luego se comprobó, era robado en el Brasil. Quisimos hablar con el fiscal Rusbell Benítez para tener su versión. Este nos explicó que Juan Miguel Cuenca Garcete y su hermana Cinthia Cuenca, en realidad presentaron documentos pertenecientes a otro vehículo de la marca Kia, y no al Toyota, amañando así los datos.