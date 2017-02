Denuncian desaparición de aspirante a militar

Por Emilce Ramírez, corresponsal

YAGUARÓN. El aspirante a las Fuerzas Armadas con sede en Encarnación, Cecilio Cáceres, de 21 años, desapareció esta tarde a las 14:30 de la Compañía Ñuati Calle, jurisdicción de esta comunidad perteneciente al departamento de Paraguarí.

De acuerdo a la denuncia presentada por la madre del joven Ramona Cáceres Riquelme, de 51 años, comentó que su hijo le llamó el martes último desde el cuartel para avisar que renunció porque recibió mucho maltrato de sus superiores antiguos y que no soportó.

El joven llegó a su vivienda a las 04:00 de este miércoles. según dijo la madre que en horas de la tarde se encontraba a tomando tereré y en un momento to dado llamó a su hijo y este no le contestó, al ingresar en la pieza encontró una nota en la que decía: “‘Para mamá y Don Franco’, no podré soportar la vergüenza que traje a la familia por eso decidí encargarme a irme. Alguien que no vale la pena como yo, que les hizo gastar mucho dinero. Me voy para no molestarles más”.

El hecho fue comunicado a la Fiscal a Patricia Aquí o quien impartió orden de captura por el joven Cáceres.