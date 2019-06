Denuncian que inadaptados se ensañaron con hipopótamo

La directora del Jardín Botánico y Zoológico de Asunción, Maris Llorens, denunció ofuscada en redes sociales que inadaptados arrojaron piedras y maderas a uno de los hipopótamos, hiriéndolo en un ojo. Hará a denuncia a la Fiscalía.

“Estoy furiosa, triste, dolida”, escribió en su cuenta de red social la directora del Jardín Botánico de Asunción, Maris Llorens, al enterarse de que en la tarde del viernes uno de los hipopótamos del zoológico fue herido en un ojo a consecuencia de piedras y maderas que le arrojaron unos inadaptados que visitaban el sitio.

En comunicación con ABC Digital, Llorens dijo que, lamentablemente, no tienen cámaras en el sitio donde ocurrió el hecho, que calificó de “criminal”. “Ya estaba colocando cámaras en varios lugares, pero justo ahí aún no teníamos; tampoco podemos poner todas a la misma vez, porque lleva presupuesto”, señaló Maris Llorens.

La directora lamentó que seres humanos se ensañen de esa manera con un animal inofensivo que solo está en su jaula sin siquiera intimidar a los visitantes. “Un inocente que no es siquiera como los tigres; solo está ahí mirando lo que pasa, y recibe objetos que le lastiman un ojo. Sinceramente , ya no se qué decir. Lacras de la sociedad hacen esto. Me pregunto con qué clase de gente vivimos”, expresó Llorens en sus redes, y volvió a reiterarlo en un contacto telefónico con ABC Color.

Anunció que realizará la denuncia a la Fiscalía contra personas innominadas, en el marco de la ley de protección animal. Al consultársele si tomará otras determinaciones, como prohibir el acceso al área de los hipopótamos para que estos ya no sufran lesiones, respondió que no puede prohibir a la gente conocer a los animales por culpa de unos pocos inadaptados.

Por lo pronto, el animal ya recibió las primeras atenciones y se aguarda que se desinflame la zona ocular donde sufrió el golpe. Por fortuna, su vida no está en riesgo y solo es cuestión de que se cure pronto.

"No merecen entrar al zoo y conocer la nobleza de los animales. Los animales no son los que están encerrados; son algunos de los visitantes que se hacen llamar humanos. Los animales son nobles y no tienen maldad”, finalizó Llorens.