Denuncian violencia de “cuidacoches”

Le dije al cuidacoches que le iba a pagar a la vuelta y se enojó. Cuando volví me habían roto el vidrio del auto. No robaron casi nada. Mi billetera con 30 mil Gs. Y mi perfume (que es lo que más siento). Hablame de impotencia. pic.twitter.com/BJmx4m6mDk

En el breve video relata que el cuidacoches lo hizo solo para perjudicarla. Se llevó la suma de 30 mil guaraníes y un perfume del interior del auto.

En otro tuit, la joven detalló la conversación que mantuvo con el marginal.

Cuando estacioné el tipo me dijo - Se cobra adelantado, - "A la vuelta" - Ahora ya tengo que cobrar. ¿Estás pirevai vos? Me dijo. "No tenés que ser así con los niños de la calle" - Tranqui si querés te traigo un Todinho también después. Y así me condené.