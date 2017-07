Desmienten titulación fraudulenta de tierras en Valle Pucú

Por Gladys Villalba, Corresponsal

AREGUÁ. La hija del denunciado por supuesta titulación ilegal de terrenos niega la superposición de títulos de ocho hectáreas y aseguró que el fraccionamiento de las propiedades no fue por injerencia política del senador Óscar González Daher.

ETIQUETAS

Semanas atrás, pobladores de la compañía Valle Pucú tomaron la decisión de cerrar la ruta que une Luque con Areguá, como medida de protesta por la supuesta titulación fraudulenta de ocho hectáreas.

El fraccionamiento de las tierras fue aprobado el pasado 2 de junio por la bancada colorada cartista de la Junta Municipal a favor de Germán Báez (ANR), quien dijo ser el único dueño de las propiedades, aun existiendo títulos de otros propietarios.

Cuatro concejales liberales que se opusieron al pedido de fraccionamiento dijeron que existe un superposición de títulos, motivo por el que administraciones anteriores, además de la propia bancada colorada actual, habrían rechazado en más de una ocasión lo solicitado. Los manifestantes aseguraron que corren peligro de ser desalojados de sus viviendas en las que habitan hace más de diez años en algunos casos.

Germán Báez cuenta con un título de propiedad del año 2008, que aparentemente fue inscripto de forma irregular y que se superpone a otros documentos legales, incluso del año 1993, presentados por los primeros dueños de varias propiedades en cuestión. Los terrenos en litigio están situados en las inmediaciones del arroyo Yukyry, límite entre Luque y Areguá, y más de 20 familias están afectadas por el conflicto.

Según las denuncias, en la aprobación tendría injerencia el polémico senador cartista Óscar González Daher, quien supuestamente estaría negociando las hectáreas con la Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat (Senavitat). Al respecto, Germán Baéz había manifestado ser “amigo” del parlamentario.

La versión de los Báez

A raíz del conflicto generado desde la Junta Municipal de Areguá, Patricia Báez, hija de Germán Báez, desmiente la versión dada por los manifestantes sobre el fraccionamiento de las ocho hectáreas, y aseguró que no existe una superposición de títulos.

“El ideólogo de todo esto son mi tío Nery Báez y Luz Cabrera. En primer lugar, no somos amigos del senador Óscar González Daher. Yo no sé si el intendente habló o no sobre esto; y si no dio la cara, es un reverendo analfabeto. Si fuéramos perro fiel de este senador, todos tendríamos cargos públicos. Anteriormente, sí queríamos venderle a la Senavitat, pero no salió el negocio porque la Municipalidad rechazó el plano varias veces, y así pasó el tiempo. A esta gente no le vamos a tocar, ellos no viven dentro del loteamiento. El que tienen título, bien, y el que no tiene, yo no se qué va a pasar con ellos”, expresó.

“Luz Cabrera, una de las afectadas, invadió mi propiedad con prepotencia hace años, y entonces tuve que recurrir a la justicia por invasión de inmueble, y entonces el fiscal midió su terreno de acuerdo al título'i que tenía”, manifestó Patricia Báez.

Aseguró que el fraccionamiento no afecta a las ocho hectáreas, aunque no supo precisar la dimensión de las tierras. También negó la existencia de un asentamiento, tal como lo había afirmado su padre, Germán Báez, al cual incluso tenía intención de llamarlo como él.

"Nosotros pedimos el fraccionamiento para vender los lotes. Ninguno de los manifestantes de la otra vez vive ahí. Esta gente actuó con patoterismo. Sólo algunos son de Valle Pucú, el resto se fue de curioso a la manifestación. Nuestros documentos están en regla", finalizó.