Defiende gasto de US$ 18 millones

Por Rossana Escobar M.

El exdirector financiero de Salud Pública, Sergio Forte dice que no hubo despilfarro en el Plan Antidengue que costó US$ 18 millones. Los documentos demuestran que se hicieron compras y contrataciones que nada tienen que ver con la causa.

El Proyecto Antidengue o de Fortalecimiento Institucional para Prevención y Control del Dengue es un convenio entre Salud y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y en el que se comprometieron a lograr maravillas, como la política nacional de residuos, trabajo con municipalidades y gobernaciones para elaborar y ejecutar un plan de ordenamiento ambiental y tratamiento de residuos. Iban a fiscalizar gomerías, chatarrerías, cementerios junto con estas instituciones, principalmente en Central.

Forte se defendió con los informes de auditorías pagados con presupuesto del proyecto y en los que se refiere que los recursos financieros han sido debidamente utilizados.

En cuanto a las inversiones realizadas, Forte dice que fueron "bajo el concepto de ‘Fortalecimiento Institucional’, y no de ‘Combate al Dengue’, como el artículo de prensa lo describe", señala la misiva sobre la serie de publicaciones de nuestro diario que cuestionaba la compras de relojes biométricos, software de recursos humanos digitalización de legajos, sistema de automatización de turnos para hospitales, ya que no concuerdan con el propósito principal del proyecto: el de exterminar criaderos de mosquitos.

La versión del alto funcionario, así como el actual ministro de Salud Carlos Morínigo, quien viene manifestando una tenaz defensa de la ejecución del proyecto, bajo el ropaje de “Fortalecimiento Institucional”, cae ante las evidencias de los gastos incurridos, ante la epidemia de Dengue en el país y la emergencia sanitaria. Las convocatorias de adjudicación extraídas del portal del PNUD, señalan compras de relojes biométricos, software de Recursos Humanos, sistema de automatización de turnos para hospitales, productos de limpieza (jabón de coco, papel higiénico, etc), para el programa “Apoyo al Plan de Prevención y control del Dengue”.

Hasta ahora las autoridades sanitarias no explican la lógica de las mencionadas compras para el proyecto Antidengue. Además, el millonario plan fue utilizado para repartir rubros entre familiares, amigos y cercanos a jefes y directores de Salud, contrataciones que el ministro Morínigo y Forte catalogaron como “prestadores de servicios”, por tanto dicen que no significa nepotismo ya que no son funcionarios públicos.

Limpiadoras de hospitales, guardias de seguridad, consultor de administración y finanzas, hasta fiscal y proyectistas, de obras contrataron en el proyecto Antidengue, según la lista que proporcionó el ministro Morínigo. Incorporaron más fiscal de obras y guardias de seguridad que bioquímicos, según el detalle.

Los 2 bioquímicos frente a los 53 guardias de seguridad contratados en el Plan Antidengue evidencian las prioridades de los responsables del proyecto, en este caso, Salud y PNUD.