Dinero, en otro semestre

Arnoldo Wiens, ministro de Obras Públicas, aseguró que la ejecución presupuestaria “es normal” para esta época del año y añadió que habrá más inyección económica en el segundo semestre.

Wiens conversó este martes con radio ABC Cardinal sobre la ejecución presupuestaria dentro de la entidad. El reclamo es que el ministerio a su cargo inyecta poco dinero a través de las obras que hace y que prevé hacer.

En ese contexto, el titular del MOPC manifestó que la ejecución es “normal” para esta época del año y que en el segundo semestre de 2019 habrá más dinero en el sistema de parte del ministerio porque se pagarán por los inicios y por las certificaciones de las obras que se llevan adelante.

“Estamos normal para lo que es esta época del año (...) El segundo semestre es el momento en el que vamos a inyectar más en la economía (...) Los pagos solo se hacen al inicio y por las obras certificadas”, manifestó.

Wiens contó que el buen tiempo en las últimas tres semanas permitió el avance de muchas obras que se certificarán próximamente, lo que redundará el pago. Dijo que también el tiempo lluvioso jugó en contra de los procesos de construcción de algunos proyectos.

Promete transparencia

Wiens reconoció que existen presiones en las licitaciones tanto del sector público como del privado; sin embargo, manifestó que hay un nuevo sistema en que los comités de evaluación se conforman a través de una especie de sorteo.

“Cambiamos las reglas del juego: los miembros del comité de evaluación de las obras ya no van a ser los mismos para cada llamado. Hicimos un proceso en donde la metodología se cambia, se conforma un comité para cada llamado. Ponemos una especie de código en donde la persona no sabe con quién va a estar sentada en ese comité. Antes se sabía quién iba a ganar o no, pero hoy ya no es así”, sostuvo.

El ministro del MOPC añadió que la burocracia es una de las cuestiones más complicadas dentro de la institución y explicó que eso solo puede ser combatido con trabajo. “Cada procedimiento para un tramo tiene que ver con la licitación y el impacto financiero para la zona (...) Eso lleva un proceso con la Secretaría Técnica de Planificación para tener las licitaciones., eso a veces lleva meses (...) cuando las licitaciones son internacionales llevan más tiempo. Es una lucha diaria contra la burocracia, los procedimientos. Apelamos a la motivación”, concluyó.