Diputado podría pedir indemnización

El diputado Édgar Acosta manifestó que está considerando la idea de demandar al Estado por haber sido imputado por error en 2014. Señaló que hablará con su abogado sobre un posible pedido de indemnización por daños y perjuicios.

En marzo de 2014, la fiscala Victoria Acuña libró orden de captura contra el diputado Édgar Acosta y otros acusados por supuestas irregularidades en su administración cuando se desempeñaba como presidente de la Industria Nacional del Cemento (INC). El parlamentario aseguró que se enteró del hecho por la radio. “Yo no sabía que estaba siendo investigado, nunca nadie me investigó ni notificó nada”, agregó.

El diputado explicó luego que todo se trató de un gran error, puesto que lo acusaban de un hecho que ocurrió en julio de 2012, cuando él ya no estaba al mando de la INC. Acosta tuvo que gestionar todos sus documentos, en compañía de su abogado Rodrigo Yódice, para comprobar que nada tenía que ver en el caso. Además, por ser parlamentario y poseer fueros, no podría haber tenido una orden de captura en su contra.

“Todo hizo Rodrigo para decirle a Victoria Acuña que estaba metiendo la pata (…) Recién a los 40 días pidió mi sobreseimiento”, agregó. Ahora, el diputado está considerando demandar al Estado por daños y perjuicios. “Yo objeto todo el daño que me hizo, quiero justicia, quiero que le llamen la atención”, manifestó.

El parlamentario acotó, sin embargo, que no está definido si accionará o no, pues conversará con su abogado para evaluar esa posibilidad, teniendo en cuenta que aún debe cubrir muchos gastos por las secuelas que le quedaron luego de que fue disparado en la cara el 31 de marzo frente al Congreso. Ya fue sometido a 11 operaciones en el rostro y aún le queda una pendiente.