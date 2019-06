Demandará a escrachadores

El concejal Alejandro Zacarías anunció que presentará una denuncia contra personas innominadas relacionada con el polémico video que grabó. A su vez uno de los escrachadores dijo que no vieron a las niñas del polarizado y que seguirá el escrache al clan.

El edil esteño Alejandro Zacarías habló en comunicación con ABC Cardinal, tras la viralización del episodio en el que fue escrachado mientras sus hijas iban en el asiento de atrás.

Aseguró que él siempre utiliza ese tramo para dejar a sus hijas porque cuenta con un estacionamiento. También afirmó que los escrachadores sabían que las niñas estaban en el vehículo, porque según él ya lo estaban insultando desde antes de que se suba al rodado. No obstante, reconoció que el móvil está todo polarizado.

“Yo quería que pase todo rápido, porque yo pensé que iban a tirar basura solamente, pero si solo me tiraban basura, yo no iba a subir eso a las redes sociales porque me voy a caer de ridículo. Los agresores son los agresores”, indicó.

“Vivimos en esa desidia en la que la justicia no hace un carajo, pasando en una calle pública por tener un p$%* apellido, nada más, es inhumano, indecente, es tan indecente porque mis propios tíos (el senador Javier Zacarías Irún y su esposa Sandra McLeod) pudieron hacer todo lo que quisieron pero jamás le probaron nada porque jamás robaron un centavo”, referenció a los gritos y luego pidió disculpas por exaltarse.

Por su parte, Elvio Barúa, uno de los escrachadores, aseveró que debido al polarizado no se podía ver que había niñas en el interior del vehículo y que solo se enteraron de eso por redes sociales, cuando el edil subió el video.

“Que haga la denuncia, él ni siquiera tenía la sillita reglamentaria, estaba grabando mientras manejaba y habla imposición por gritarle corrupto. Habla de la sensibilidad esta gente, deberían estar presos. Ellos siempre van a hacer su chicanada ahí en el juzgado”, manifestó.

Negó que le hayan gritado cuando tenía a las criaturas en brazos y dijo que uno de sus compañeros reconoció a Zacarías por el vehículo. “Creo que está inventando todo eso y él sabía que estábamos ahí hace días en ese lugar”, enfatizó.

“Ellos son funcionarios públicos y están expuestos a estos escraches si no hacen bien su trabajo. Acá sigue manejando la justicia de Ciudad del Este Ernesto Javier Zacarías Irún. Piden sensibilidad porque le gritamos corruptos. Acá en CDE ya no vamos a permitir que se estafe y le mientan a la gente. Acá la justicia no funciona y no vamos a descansar hasta que Javier Zacarías Irún y toda su gente estén en la cárcel y devuelvan lo robado”, puntualizó.

“Ellos vaciaron nuestra ciudad durante décadas y la ciudadanía estuvo callada, de rodillas se les puso a los funcionarios, le estafaron a la gente, no le pagaban su salario y ahora viene a hablar de dignidad porque se le gritó corrupto”, añadió.

Finalmente insistió en que el polarizado no permitió ver a las menores dentro del vehículo del concejal.

Actualmente, el senador Javier Zacarías Irún y Sandra McLeod están imputados por declaración falsa de bienes y lesión de confianza. No obstante, el juez esteño Marino Méndez se negó a reabrir la investigación en contra del legislador por enriquecimiento ilícito a pesar de que el Ministerio Público presentó nuevos hechos que modifican el argumento por el cual la causa fue desestimada.

