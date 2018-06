HC y el ‘edén’ de los lamentos

El cumpleaños de Javier Zacarías Irún en el “edén” de Ciudad del Este se vio opacado por los lamentos del presidente Horacio Cartes que trató de mostrarse “fuerte” ante la imposibilidad de jurar como senador activo, pero terminó soltando reclamos.

“Si no les sirvieron nuestros votos, ¿por qué aquellos que están tan molestos no dijeron no quiero estar en esta lista donde está este señor? Porque necesitaban de los votos, necesitaban de ustedes, y hoy constitucionalistas paite. Todos están interpretando la Constitución, hoy vale la opinión de dos o tres personas por sobre el voto popular”, soltó en su discurso Horacio Cartes, recriminando a los legisladores de Colorado Añetete que se oponen a su juramento.

“¿Quieren escuchar cómo me siento? Estoy fuerte”, afirmó, tratando de aparentar que no le disgusta el hecho de no poder jurar. Sin bien habló bastante de “humildad” y de no agresión, en varios puntos del discurso se mostró “pichado”, como se diría vulgarmente.

“Ni uno, ni dos, ni tres personas se nos pueden anteponer al Partido Colorado. Si hay algunos que ustedes le votaron y no quieren que yo jure, pero ante la dificultad le pido más trabajo, más bondad”, indicó. Entre las cosas que se tenía guardas, por ejemplo, recordó las elecciones internas para la presidencia de la Asociación Nacional Republicana (ANR), donde Pedro Alliana ganó a Mario Abdo Benítez.

“Alliana ganó las elecciones por 134.000 votos de diferencia, los que hoy ganaron las internas y la Presidencia, importante que recuerden, no pisaron una sola vez el Partido Colorado. Lo más simpáticos y la caricia más linda que escuchábamos, no nos representan”, acusó.

Y continuó recriminando: “No voy a entrar a profundizar porque acá hay dirigencia colorada. Si ganaba Santi Peña no iban a acompañar. Ustedes saben qué iba a pasar. Que peor cosa que caiga nuestro partido”.

Obviamente no olvidó disparar contra la prensa.

“Hoy las tapas de diario están por sobre las instituciones, no importa la Corte Suprema. Las tapas de diarios dicen que es constitucional y que no. Agarran cuatro gatos locos y dicen hoy que ya no sirve. Yo me pregunto, ¿para qué queremos Poder Judicial?”, dijo Cartes cerrando su discurso.

El mismo insistió bastante en el “respeto a la voluntad popular” y el “respeto a las instituciones”, en un discurso que recuerda bastante a su primer intento de atropello a la Constitución Nacional para buscar la reelección, y la fraguada campaña de recolección de firmas denominada “Que la gente decida”.

“Hay algunos que están hablando mucho de puentes, pero de puentes venimos hablando hace rato con el Brasil”, tiró también entre otros dardos hacia el presidente Mario Abdo Benítez.

Agasajado “a lo Calé”

El cumpleañero, Javier Zacarías Irún, casi emulando a su “archirival” dentro de la ANR, Juan Carlos Galaverna, hizo todo un despliegue de ostentación con un multitudinario cumpleaños.

Zacarías Irún, senador electo, aprovechó en su discurso para reiterar que siguen buscando la manera de hacer jurar a Cartes. “Nosotros estamos trabajando y si Dios quiere, vamos a lograr nuestro objetivo, porque no es solo Horacio Cartes, es que se respete la voluntad popular (...). No es el problema Horacio Cartes, aquí el problema son casi 800.000 almas, paraguayos, ciudadanos y colorados que depositaron su voto por la lista 1 del Partido Colorado, la lista 1 que encabezaba Horacio Cartes”, dijo Zacarías Irún.

Piden se respete impunidad

Javier Zacarías Irún también recriminó a sus correligionarios la “falta de códigos” por supuestamente “perseguirse entre colorados”.

“Cuando hablamos de no perseguir a nadie, tenemos que practicar el no perseguir a nadie, cuando hablamos de democracia lo primero que tenemos que hacer, dejando de lado todas las cuestiones jurídicas, tenemos que hablar de respetarle a la gente, al ser humano, a la dirigencia y el voto de cada uno de ustedes”, insistió Zacarías.