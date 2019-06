El hijo de paraguayos que conquista Netflix

Daniel Bogado, productor británico de padres paraguayos, contó que vivió en nuestro país durante unos 10 años antes de instalarse en Londres. Hoy, es aclamado por su último documental “Killer Ratings”, disponible en la plataforma Netflix.

Bogado conversó este martes con radio ABC Cardinal sobre su último trabajo, un documental llamado “Killer Ratings” (ratings asesinos, en inglés), que narra la historia del periodista brasileño Wallace Souza, quien fue detenido en 2009 acusado de generar asesinatos para dar más público a su programa de televisión.

El productor, que tiene 40 años, nació en Reino Unido y sus padres fueron exiliados políticos. Sin embargo, vivió en nuestro país entre los 10 y 20 años. Hasta que terminó el colegio —contó— lo hizo en Ciudad del Este, pero luego vivió en Asunción, en donde hizo trabajos en Canal 13, Telefuturo y Bruno Masi Producciones.

Este es el segundo proyecto que Bogado lleva adelante con Netflix. El primero fue “Trump: An American Dream” (Trump, un sueño americano), también disponible en el servicio de streaming. Ganó un premio Emmy, galardón que premia a la televisión de los Estados Unidos, en 2014, por un documental sobre el grupo terrorista nigeriano Boko Haram.

Bogado dijo que hace dos días empezó un proyecto nuevo con Netflix del que no puede dar muchos detalles y agregó que le gustan los proyectos en que pueda hacer películas o documentales que a él le gustaría ver, historias originales y diferentes. En ese sentido, dijo que en Paraguay hay buenas historias pero poco sustento de imágenes, por lo que un planteamiento sobre un documental paraguayo debe analizarse a fondo.

Finalmente, sobre la posibilidad de hacer un proyecto en Paraguay dijo que “no es que no haya una historia en Paraguay, pero el trabajo es convencer a Netflix (...) Cuando uno hace un documental uno tiene que ver las historias fuertes de esa historia. No hay rodaje, no hay cintas. Entonces sería mejor hacer una película de ficción”, concluyó.