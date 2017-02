El neostronismo cartista

Por Juan Carlos Lezcano F.

Pocos días después del vigésimo octavo aniversario de la caída del régimen de Stroessner, referentes del gobierno de Cartes y del partido político que sostuvieron al tirano durante 35 años repiten discursos similares a los del fallecido exdictador.

Las sombras de los años más duros de la dictadura stronista siguen rondando y cada tanto se dejan ver entre quienes detentan cargos en los poderes del Estado. Desde hace semanas que el gobierno de Horacio Cartes ha dejado entrever algunas posturas que hacen que el nivel de alerta sobre la posibilidad de instalación de un nuevo régimen autoritarista se eleve.

Por ejemplo, para el cartismo -al igual de que lo ocurría en el stronismo- no existe otro candidato o líder que no sea el mismo Horacio Cartes y así lo han repetido hasta el cansancio sus ministros y referentes de su movimiento, Honor Colorado.

El Partido Colorado volvió a la práctica de los días en las que solo se hacía lo que el gobernante y su cúpula decían y en los que las voces disidentes no tenían lugar, bajo acusación de operar en favor de otros partidos, algo considerado pecado mortal. También se volvió a la época en la que para seguir disfrutando de las mieles del poder había que expresarse públicamente en favor del mandatario y del “glorioso y centenario” Partido Colorado, sin importar preparación o buena gestión.

La justicia es manejada a gusto y paladar por el oficialismo, que tampoco tiene demasiados problemas en pisotear la Constitución Nacional para hacer marcos jurídicos que favorezcan al único líder. Los tiempos de espionaje están de vuelta y también aquellos en los que se inventaban procesos judiciales en contra de quienes molestaban o los de las detenciones abritrarias para civiles (un ejemplo el de Paraguayo Cubas y su grupo) y militares (que lo diga el coronel Duarte que permaneció preso más de 100 días por no pasar la mano a su superior).

Discursos que repiten

El último síntoma fue expuesto el miércoles, durante una reunión entre autoridades nacionales encabezadas por el mismísimo vicepresidente de la República, Juan Afara, y propietarios de radios del interior del país. En ese encuentro, que tuvo lugar en un salón de la Vicepresidencia, el entorno de Cartes -los mismos que operan para obtener una enmienda inconstitucional e instalar la figura de la reelección- prometió pautas estatales a las emisoras, a cambio de que estas difundan las “buenas noticias” del Gobierno.

Durante ese encuentro, parte de los discursos de quienes participaron también recordaron expresiones que brindara hace décadas el dictador, Alfredo Stroessner.

En 1967, durante una entrevista con un periodista de un canal de televisión, Stroessner criticaría a los medios disidentes de su gobierno y señalaría: “Se ha difamado tanto al Paraguay sobre materia de libertad de prensa porque no hemos puesto dinero suficiente para contrarrestar, pagando el silencio de los difamadores. El gobierno paraguayo no gasta en propaganda, lo mejor que puede decirse para responder a su pregunta es rogarle a usted que vea y analice el estado real de nuestra prensa con sus propios ojos y no a través de mis apreciaciones, para convencerse de que no necesitamos copiar a otras libertades de prensa del exterior para sentirnos orgullosos de nuestra propia libertad de prensa”.

Cinco décadas después, en 2017, y en plena época democrática, las palabras de Stroessner parecieron tener cierto eco en el discurso brindado por el titular de la ANR y hombre leal de Cartes, Pedro Alliana, durante la reunión con los propietarios de radios.

“Nosotros hoy queremos comunicar, no queremos mentir a la ciudadanía como están haciendo algunos medios de comunicación o algunos dueños de medios de comunicación, especialmente escritos y televisivos, que sabemos que gran parte tiene que ver con un interés económico de unos recortes que dio también este gobierno nacional de US$ 5 millones a cada medio de comunicación, para justamente cumplir con estos proyectos sociales que tiene hoy el gobierno del presidente de la República, don Horacio Cartes”, dijo Alliana.

También en las palabras del vicepresidente de la República, Juan Afara, se sintieron viejos resabios stronistas cuando afirmó: “Aquí es atacada... son atacadas todas las instituciones, y eso corre como reguero de pólvora; y resulta ser que el trabajo fuerte del Gobierno, de un presidente que está haciendo las cosas para posicionar al Paraguay y para atender a toda la gente, para que la institucionalidad se fortalezca, cada día es desvirtuado”.

Aunque desde los medios alineados al cartismo traten de hacer de menos el intento del gobierno de reflotar la tristemente célebre “Voz del coloradismo”, fue el propio Alliana el que pidió a las radios que hicieran las veces de repetidoras de lo que dicta el poder turno.

“Queríamos pedirles incondicionalmente su apoyo, mucho más fuerte de lo que veníamos dando hoy, porque estoy seguro de que gracias al trabajo de cada uno de ustedes vamos a hacer llegar la voz del gobierno, la voz de la dirigencia, a cada rincón de la República del Paraguay para seguir fortaleciendo nuestro bendito Paraguay y seguir sosteniendo la bandera del general Bernardino Caballero en el Palacio de López en el 2018”, afirmó.

Y también en las palabras de Afara se dejó entrever esa intención: “Entonces, queremos trabajar en una red con lo que ya está instalado, que son ustedes, que tienen la información, que tienen la estación, que tienen la gente, pero que esa dirección venga de los propietarios de radios. Que los propietarios y propietarias de radios sean quienes dirijan a sus funcionarios”.

A cinco décadas del discurso de Stroessner contra los medios que lo “atacaban” y “difamaban”, desde el entorno del presidente Cartes se comienzan a repetir las líneas discursivas del dictador.

