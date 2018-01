Paraguay no está obligado a reconocer la unión gay, afirman

La Corte Interamericana de Derechos Humanos "no puede imponer a Paraguay la aprobación de la unión homosexual", según el constitucionalista Hugo Estigarribia. La postura a favor fue una recomendación que no tiene carácter obligatorio, señaló.

ETIQUETAS

La recomendación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de que todos los países miembros apruebe la unión formal entre homosexuales no tiene carácter obligatorio, explicó el abogado constitucionalista Hugo Estigarribia. “Es una postura genérica. La Corte puede hacer declaraciones pero no obligar a los países signatarios a cumplirlas porque no es un fallo judicial”, agregó.

Lea más: CIDH: se debe reconocer matrimonio igualitario

La CIDH es un tribunal supranacional que habla a través de sus sentencias o fallos, por lo cual solo puede dictaminar en casos específicos en los cuales ya se han agotado todas las instancias legales, según el experto en leyes. “Ese tipo de declaraciones no son propias de un órgano judicial de esta índole, no hacen al objetivo de este Tribunal, que es la resolución de casos concretos de los países de América, unidos por el pacto San José de Costa Rica”, indicó.

Lea también: Piden legalizar uniones gay en Paraguay

Según sus declaraciones, en nuestro país estamos "muy lejos de que el matrimonio igualitario sea aprobado en las dos Cámaras, teniendo en cuenta que hasta el proyecto de ley contra la discriminación fue rechazado".

Costa Rica pidió a la Corte una postura con respecto a la unión de personas del mismo sexo hace ya dos años. Esta semana se dio a conocer que el órgano supranacional recomienda a todos los países signatarios, incluido Paraguay, que encuentren la vía legal para garantizar el matrimonio homosexual.

“El Estado debe reconocer y garantizar todos los derechos que se deriven de un vínculo familiar entre personas del mismo sexo de conformidad con (...) la Convención Americana de Derechos Humanos”, resolvió la Corte IDH.

El ente jurídico especificó que los Estados deben asegurar a las parejas del mismo sexo los mismos derechos “sin discriminación” con respecto a las heterosexuales, como el derecho al matrimonio y los derechos patrimoniales y familiares.