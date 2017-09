El pasacalles no se quitará

El comerciante Alfonso Andrés Valdez, dueño de una gomería en Asunción, dijo que no sacará el pasacalles en donde promociona sus servicios de manera jocosa. La senadora Blanca Fonseca se tomó por aludida y “amedrentó” al vendedor.

ETIQUETAS

Alfonso Andrés Valdez alias “Aló René” es un gomero que tiene su negocio sobre la avenida Sacramento de Asunción. Es conocido por hacer pasacalles con mensajes publicitarios jocosos vinculados a políticos.

Lea más: Fonseca molesta por pasacalle

El pasado viernes el mensaje fue: “Cubiertas usadas en buen estado, como la cola de Fonseca, duras y resistentes como la cola de Ibáñez, super accesibles como político pidiendo votos”. Este mensaje ofendió a la senadora liberal Blanca Fonseca, quien mostró el jueves pasado sus nuevas cirugías estéticas en la sesión de la Cámara Alta.

“Nunca me llamaron, me amenazaron. Lo que hizo ella fue amedrentar más bien. Ella me llamó el sábado, casi no me dejó hablar. Me dijo que no le respeto, que si yo no tengo mamá, que ella es una señora de 50 años”, indicó Valdez en conversación con radio ABC Cardinal en la mañana de este lunes.

Según el comerciante, la senadora le dijo que le iba a denunciar este lunes ante la fiscalía. “No creo que pueda hacer eso, es una acción penal privada hasta donde yo entiendo. Ella se tomó a pecho (el mensaje), yo en ningún momento puse su nombre”, agregó.

Valdez indicó que estará pendiente de lo que pueda hacer Fonseca. De hecho, ayer publicó un mensaje en su cuenta de Facebook en donde responde a la legisladora.