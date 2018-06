Encina: solo transportistas informales se quejan

El viceministro de Transporte, Agustín Encina, asegura que solo las empresas de transporte que no están en regla son las que se quejan del aumento al subsidio para evitar la suba del pasaje.

ETIQUETAS

“Los gremios están en su derecho de estar conformes o no con el subsidio, pero es importante que la ciudadanía entienda que las empresas que se quejan no son las más formales del sistema. Este aumento del subsidio hace que para ellos no sea un buen negocio”, dijo Encina a ABC Cardinal.

Lea más: Gobierno elevó subsidio del pasaje con datos irreales, cuestiona gremio

Resaltó que este es el primer Gobierno que impone a las empresas estar 100% en regla para acceder al subsidio. “Gobiernos anteriores han pagado a empresas deudoras del BNF, del IPS, totalmente informales, que debían millonarias sumas a instituciones públicas”.

Dijo que la empresa de transporte Cotrisa, una de las que más reclaman por el aumento de subsidio, debe al IPS más de G. 1.900 millones y pretende cobrar el subsidio. “No cobraba subsidio por el servicio convencional y tampoco podrá cobrar por el servicio diferenciado. El requisito de la formalidad está primero”, afirmó. Expuso que con este aumento en el subsidio el Estado pasará a pagar de US$ 4,2 millones a US$ 6 millones de dólares anuales.

Se defendió de las críticas afirmando que este gobierno es el primero que actualizó la planilla de cálculos de precio de pasaje, que estaba totalmente desfasada, con estudios sobre combustible y medición de cantidad de pasajeros, trabajo que estuvo a cargo de la Facultad de Ingeniería de la UNA. “Esta planilla no la hicimos a espaldas de los transportistas, siempre se los llama”, aseguró.

Lea más: Rechazan liberación del gasoíl y más subsidio

Con respecto al paro anunciado por transportistas de carga, mencionó que los trabajadores solo buscan que la Dinatran -su ente regulador- actualice la planilla referencial del flete cuando se incrementa el combustible, para que ellos puedan negociar el costo con los sojeros.

Finalmente, dijo que el billetaje electrónico aún no se puede cumplir porque los empresarios de transporte son las que deben elegir la empresa que prestará este servicio, como establece la ley, y de momento solo una se ha presentado para homologarse ante el Viceministerio de Transporte, que es del grupo Wasmosy pero no cumple con los requisitos tecnológicos.

“Si esta ley hubiese dicho que el Viceministerio llamaría a licitación, tendríamos billetaje electrónico hace mucho tiempo, pero nosotros nos movemos a la velocidad de las empresas que se presentan para homologarse como prestadores de este servicio”, concluyó.