Enfermeros graduados buscan su primer empleo

Por Freddy Rojas Martínez, corresponsal

HORQUETA. Centenares de licenciados en enfermería de esta ciudad, egresados hace unos años, luchan por conseguir su primer empleo en hospitales públicos.

En la mañana de este sábado, los licenciados en enfermería se reunieron con autoridades de salud, diputados nacionales y concejales departamentales a quienes solicitaron ayuda.

El encuentro se realizó en la secretaría de la Gobernación Departamental de Concepción, con la participación del director de la Primera Región Sanitaria, doctor Hugo Cabrera; el secretario departamental de Salud, doctor Óscar Comelli; los diputados Emilio Pavón y Andrés Rojas (ambos del PLRA), el jefe regional de Atención Primaria de la Salud APS, doctor Mario Urbieta; y la concejal departamental Alcira Cabrera, entre otros.

Junto a la mesa de las autoridades, los enfermeros colocaron una pancarta con la inscripción: "Horqueta de pie. Queremos nuestro primer empleo. No pidan experiencia si no dan oportunidad y basta de contrataciones políticas".

La presidenta de la Comisión de Enfermeras, Perla González, dijo que en Horqueta recibieron sus títulos en enfermería unas 300 personas que no pueden ejercer la profesión porque el Ministerio de Salud Pública no desarrolla un plan para integrarlos al sistema asistencial, teniendo en cuenta que por cuestiones políticas ingresan a los hospitales funcionarios que no son profesionales de la salud.

González pidió a las autoridades que descentralicen los concursos de méritos y aptitudes, y que estos se hagan con transparencia.

En otro punto, sostuvo que por la falta de fuentes de trabajo ellas se dedican a ser empleadas domésticas, vendedoras de productos o limpiadoras sin ganar el sueldo mínimo.

Por su parte, el director de la Primera Región Sanitaria, doctor Hugo Cabrera, dijo que la oferta no está en correspondencia a la demanda de profesionales que se necesitan en la localidad, pero indicó que buscarán la forma de crear fuentes de trabajo con un plan departamental de salud para verificar la situación de los hospitales y las Unidades de Salud Familiar del departamento de Concepción para contratar a profesionales.

Cabrera también hizo mención a los escasos recursos económicos para la salud en el Presupuesto General de la Nación destinados a la región.

Indicó que esos fondos no alcanzan para cubrir la demanda.

No obstante, apuntó a buscar una salida al inconveniente con la presentación al Congreso Nacional un plan piloto para buscar cómo brindar trabajos a las enfermeras y enfermeros.

Por otra parte, el doctor Cabrera afirmó que la ley del Ministerio del Trabajo tampoco considera como experiencia a las enfermeras que trabajan ad honorem.

El diputado Pavón señaló que para lograr que nuevos profesionales de blanco ingresen a los hospitales no se debe dar doble vinculación a funcionarios, e informó que a fin de generar más puestos de trabajo se ampliará el Hospital Distrital de Horqueta y las obras de construcción de la Unidad Familiar de Salud de Arroyito.

Comentó además que hablarán con el ministro de Salud, Julio Mazzoleni, para solucionar los problemas.

A su turno, el diputado Rojas se comprometió a brindar ayuda a las enfermeras y enfermeros.