El esfuerzo de don Seferino por su familia

Por Gladys Villalba, corresponsal

AREGUÁ. Seferino Insfrán (48), más conocido como don “Quiró”, vive junto con su familia en el barrio San Roque de esta ciudad. Conocedor de grandes sacrificios, no deja de trabajar un solo día con el objetivo de brindarle lo mejor a su familia.

Seferino es artesano. Moldea el barro habilidosamente, además de darle color. Resalta características muy nuestras en su producto favorito, las tejas con figuras en relieve. En ellas se pueden observar a una pareja sentada en una hamaca o bajo un frondoso árbol de tajy, o al paraguayo arando la tierra, entre otros diseños.

Estela Rolón, su esposa, y sus hijos -Lilian (23), estudiante de ciencias contables; Lucas (20), estudiante de administración de empresas; Seila (18), quien iniciará la carrera de administración y la menor Camilia (15), quien cursa el primer año de la media- aprendieron a pintar con papá.

“Papá es un ejemplo a seguir. Con su trabajo como artesano nos hace estudiar a todos y nos enseñó a pintar. Lucas aprendió a moldear el barro y a sacar las piezas originales, porque a papá ya le duele los huesos y ya no puede hacer mucha fuerza. Papá es el mejor”, expresó la joven Seila.

NO CONOCEN DE OBSTÁCULOS

Estela, compañera de vida y de lucha de Seferino, dijo: “Cuando no tienen muchos pedidos, sale a las calles del barrio para vender frutas y verduras de casa en casa, para ganarse el sustento diario”.

“Con el dinero de la venta compramos todos los días un poco de material, ya sea la teja, las pinturas, los pinceles. Luego, guardamos también para los gastos diarios como pasajes, fotocopias, recreo, la comida”, señaló el artesano.

Seferino relató que junto a su esposa comenzaron agujereando manualmente las tejas con una varilla de hierro, ya que no tenían dinero para comprar las herramientas necesarias. Cuando por fin pudo adquirir un taladro en cómodas y largas cuotas, la herramienta fue robada.

“Como no tenía para comprar, presté por muchos años el taladro de un amigo. Recuerdo que un día apareció otro amigo y me hizo pedido de diez tejas que debía entregar en un par de días. Le dije que haría todo lo posible para entregarle sus pedidos porque no tenía taladro y tenía que buscar quién me preste. Pero, al final, pude terminar y se puso muy feliz, entonces como recompensa me trajo para mi taladro a buen precio y en cómodas cuotas y lo tengo hasta ahora”, dijo el trabajador.

”MIS HIJOS SON MI ORGULLO”

Pese a las carencias, Seferino y Estela no descansan un solo día para llevar el pan a la casa, además de solventar los gastos de la educación de su familia.

Orgullosamente, ambos mostraron las medallas de oro y plata que recibieron sus hijos, quienes se destacaron siempre en sus estudios. Lloroso y mirando a cada uno de sus hijos, Seferino dijo que son su orgullo y que hará todo lo posible por brindarles la oportunidad que él no tuvo, la ser un profesional con título universitario.

“Yo no quiero que ellos pasen las humillaciones que su mamá y yo pasamos. Solo estudié hasta el quinto grado porque no tuve la posibilidad económica. Agradezco a todos mis hijos que estén alejados de los vicios y que valoren el esfuerzo que hacemos. Recuerdo que un día, Lucas vino del colegio y me preguntó si me podía abrazar y le dije que sí. Entonces entendí que diariamente necesitan de ese amor y que están siendo bien formados como hijos. Entonces, creo que será buen padre y buenas madres. Podrán transmitir lo bueno que recibieron de nosotros y darán cosas mejores a sus hijos”, expresó finalmente Seferino.

A la espera de pedidos

Don Quiró y su familia viven en una modesta casa en el barrio San Roque, a cuatro cuadras de la comisaría 18ª y de la parroquia La Candelaria.

Por motivos económicos, el artesano no dispone de sus productos en gran cantidad en stock, pero está atento y comprometido para cumplir con los pedidos de la gente.

Los interesados pueden comunicase al número (0982) 255-180. También aquellos que deseen ayudar a la familia con donaciones de pinturas, brochas, tejas, tejuelones, entre otros, pueden hacerlo al mismo número.