“Están convirtiendo el hospital en PC político”

El dirigente Diego González, que encaró ayer al presidente Mario Abdo Benítez en San Ignacio Misiones, pide que se intervenga el hospital de la ciudad porque afirma que hay muchas anomalías. “Están convirtiendo el hospital en un PC político”, aseveró.

Esta mañana conversó con ABC Cardinal el joven dirigente Diego González acerca de su intervención ayer en un acto oficial donde se encontraba el mandatario nacional. González explicó que todo empezó con el caso de una criatura que sufrió de negligencia en la zona de terapia intensiva del Hospital de San Ignacio Misiones.

“Ellos quisieron tapar todo eso, hicimos una manifestación en frente del Hospital, nosotros pedimos la destitución del director y la intervención del Hospital”, indicó, y agregó que este hecho no tuvo repercusión debido a que la prensa local no se hizo eco.

“Después vino el ministro Mazzoleni a Misiones. Yo me fui y me pidieron que por favor no haga eso (intervenir en medio del acto), me hicieron entrar con el ministro en una sala, me escuchó cinco minutos y no me dio importancia. Después se fijó que teníamos audiencia con el gobernador, tampoco se dio porque tiene la agenda llena y el día que yo tenía que tener audiencia nadie se fue”, aseveró.

Agregó que su pedido de intervención del centro asistencial se debe a que existen muchas irregularidades. “No hay reactivo, ni jeringa, de gasa, hay gente que se accidenta y no hay hilo para coser (...) los domingos las mujeres no pueden tener hijos porque no tenemos anestesista, no sé qué les pasa a las autoridades”, enfatizó.

En ese contexto, explicó que por ese motivo en este acto oficial sin mediar palabras se acercó a hablarle al presidente Mario Abdo. “Ellos vienen a hacer su acto, ya tienen todo lo que van a decir, y todos le van a aplaudir, ¿y se supone que nosotros nos vamos a quedar callados con todas las necesidades que tenemos en Misiones?”, se preguntó.

Insistió en que el hospital debe ser intervenido porque sostuvo que muchos de los profesionales que trabajan en terapia intensiva ingresaron a la institución gracias a cupos políticos. “Tienen miedo porque no tienen experiencia, porque no están capacitados, están convirtiendo el hospital en un PC político, es un monumento tan grande y no hay profesionales, ni insumo y lo peor de todo es que nadie dice nada, ni un joven, ni una madre, ¿quién sale a hablar?”, indicó.

Finalmente dijo que si no existen respuestas a la situación que están atravesando en materia de salud en su ciudad, volverán a presentarse en otro acto con más gente, hasta que haya soluciones concretas.