Estudiantes exigen reparación de caminos en San Pedro

Por Omar Acosta, corresponsal

SAN PEDRO DE YCUAMANDYYÚ. La comunidad educativa del colegio y la escuela de Piri Pucú, paralizó sus actividades y se movilizó en un tramo del camino rural que conecta con la ruta XI "Juana María de Lara", para exigir a la reparación de caminos.

La población en general y en especial la comunidad educativa, ha realizado en reiteradas ocasiones pedidos a las autoridades para reparar los caminos, pero aseguran que solo reciben promesas.

Indicaron que no tuvieron otra opción que dejar las actividades educativas y salir a la ruta a exigir a las autoridades una solución a los reclamos.

La alumna Leticia Sanabria lamentó la desidia de las autoridades y asegura que hacen el esfuerzo, pero por falta de caminos muchas veces pierden el desarrollo de clases. "Ya no podemos llegar a veces al colegio, en varias oportunidades se suspenden las clases por falta de caminos, por eso salimos a la ruta y no nos hacen caso las autoridades", dijo la estudiante.

"Unos 750 metros no son capaces de reparar para favorecer a los alumnos, muchas veces ya nos mienten. No hacen su trabajo, ni la municipalidad, ni la gobernación y tampoco el Ministerio de Obras Públicas. Llegamos a un extremo y ya no podemos seguir así en esta situación, por eso salimos a la calle", dijo Cresenciano Saucedo, otro manifestante.

Los caminos rurales, en gran parte, en el segundo departamento están en deplorable estado y en tiempo de lluvia quedan intransitables, dejan aisladas a varias comunidades rurales y dificulta el desarrollo normal de las actividades educativas.