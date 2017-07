Los palos que tienen los campesinos en las marchas están calificados como objetos contundentes por la Ley del “marchódromo”. Aunque parezca inaudito, la Policía admitió que hace la “vista gorda” a esta parte de la Ley para evitar un mal mayor.

Elisa Ledesma, jefa de Relaciones Públicas de la Policía Nacional, fue entrevistada este jueves por radio ABC Cardinal para saber cuál es el trayecto que seguirán los campesinos durante la marcha que harán nuevamente este jueves. La policía dijo que no, que no sabía cuál era porque los labriegos no informaron sobre esto y afirmó que “conversará” con ellos para tener esa información.

Además, informó que la Policía marcará el camino de la marcha para que “no ocurra lo de ayer”, día en el que varios piquetes impidieron la libre circulación en las calles de la capital. “La Policía los va a guiar hoy para que eso no sea como días anteriores. Vamos a conversar con ellos (...) el derecho de ellos termina donde empieza el de los demás. Estar obstaculizando el libre tránsito de las personas, afirmó.

Pero lo que más llamó la atención de las declaraciones de Ledesma fue que admitió que no hacen cumplir la Ley del “Marchódromo”, en donde se establecen las reglas para hacer manifestaciones. Dentro de este documento se afirma que está prohibido el uso de armas de fuego y cualquier objeto contundente de parte de los manifestantes. La policía reconoció que los garrotes de madera que tienen los labriegos son están calificados como objetos contundentes pero que no se los quitan a los campesinos “porque es su símbolo de lucha” y para “evitar un mal mayor”, ya que estos reaccionarán con violencia si esto ocurre.

Ledesma pidió a la ciudadanía “ponerse en la piel del personal policial” y “comprensión” por las demoras que puedan registrarse en el tránsito durante la jornada de este jueves.