Excombatiente dijo que Cartes solo pensó en su bolsillo y no en el pueblo

Por Antonia Delvalle Castillo, corresponsal

FERNANDO DE LA MORA. Un excombatiente desafió al presidente de la República, Horacio Cartes, a llevarle a la cárcel si quiere por decirle que en sus años de gestión solo pensó en su bolsillo. Fue durante el desfile realizado en la mañana de este lunes.

El tradicional desfile organizado por la municipalidad, en conmemoración por los 83 años de la firma del Tratado de Paz entre Bolivia y Paraguay, se realizó este año sobre la calle 11 de Setiembre de la Zona Sur, atendiendo que la ruta Mcal. Estigarribia está afectada por las obras del metrobús. En una pausa, desde el palco oficial habló con la prensa el excombatiente Alejandrino Garcete, de 99 años de edad.

Manifestó que los considerados héroes del Chaco se fueron muriendo y hoy en día quedan pocos, sin haber recibido en vida el reconocimiento debido. Afirmó que cobran apenas poco más de G. 1.500.000 que dijo sirve para comprar algunos medicamentos y termina; respecto a Cartes lamentó que haya utilizado el sillón de López solo para enriquecerse más, con negociados, a expensas del pueblo que sigue olvidado y pobre.

“Si me quiere llevar preso, que me lleve, pero a él no le interesa el pueblo, solo su bolsillo” acotó.

Por su parte el intendente municipal, Alcides Riveros (PLRA), dijo que la recordación de la Paz del Chaco es importante porque hay que rechazar y poner fin a contiendas bélicas.

Participaron del acto un total de 39 instituciones educativas, además miembros del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay, Grupo Scout General Genes. Asimismo, Ballet Municipal de Adultos Mayores, Ballet de Adultos Mayores de Ita Kaaguy Poty, el valle San Miguel, grupo de Artes marciales Almirón TKD.