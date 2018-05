Exigen inversión en agricultura familiar

Por Guido Pérez, corresponsal

INDEPENDENCIA. Los miembros de la Asociación Ecológica de Ybyturuzú siguen apostados frente a la Municipalidad de Independencia pidiendo el desembolso de royalties destinados a agricultura familiar. Exigen asistencia técnica e insumos para el cultivo.

La presidenta de la asociación, Perla Benítez, manifestó, "no tenemos una solución a esto. Ayer medio a las apuras pudimos agarrarle al intendente y tener con él una reunión en donde no se consiguió nada. Por ese motivo decidimos que la semana que viene cerraremos los portones de la institución y no podrán ingresar hasta que se ejecute nuestro pedido".

Por su parte, el intendente Francisco Chávez (ANR) dijo, "nos reunimos con los coordinadores y les propuse que del otro desembolso sin problemas le vamos a dar, que preparen un buen proyecto y es seguro que tendrán. Ahora ya tengo en qué serán destinados los recursos", y acotó "no tengo lo que piden y eso no es pecado, no puedo hacer lugar a su pedido", terminó diciendo el jefe comunal.

Con cada día que pasa se van juntando más personas frente a la municipalidad para exigir asistencia técnica, insumos y media sombra para mejorar la agricultura familiar en el distrito.