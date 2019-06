Falleció el ciclista Lorenzo Prieto

Lorenzo Prieto, el primer paraguayo en ostentar un Récord Guinness, falleció esta mañana. El ciclista recordado por permanecer por todo un mes montado en una bicicleta será velado en el salón velatorio Futuro, sobre Aviadores del Chaco.

El afamado ciclista de 75 años arrastraba problemas cardíacos desde hacía tiempo y su esposa, Raquel Insfrán de Prieto, confirmó su deceso esta mañana. Desde hace al menos tres años, su familia venía organizando todo tipo de actividades para recaudar fondos para poder pagar sus costosos medicamentos y una cirugía a corazón abierto.

Prieto obtuvo el Guinness World Records por pasar más de un mes, 720 horas, montado en una bicicleta. Alcanzó este gran logro en el Principado de Mónaco, Francia, en 1968, y se convirtió así en el primer paraguayo en ingresar al libro de los Récord Guinness.

Cabe destacar que también, compartió escena con conocidos actores de Hollywood como Terence Hill y Roger Moore en varios papeles como doble de cine.

A lo largo de su vida se dedicó a muchos rubros. De pequeño fue lustrabotas y vendedor de diarios. Conforme fue creciendo, se encargó de explorar muchas otras carreras, ya que también fue locutor, músico y boxeador, entre otras cosas. En síntesis, Prieto era multifacético y siempre se destacó en todo lo que logró emprender.

Un mes en bici

Sin embargo, como ya lo mencionamos, su mayor logro se lo dio el ciclismo. En varias ocasiones, Prieto recordó que solo se animó a batir el récord luego de que quien ostentaba el podio lo haya discriminado por ser paraguayo.

Según contaba, cuando se desarrollaba como animador tuvo la oportunidad de conocer al campeón mundial Silki Savagge, un brasileño de São Paulo que ingresó al libro Guinness por su permanencia de 172 horas en bicicleta. En esa ocasión, le expresó su admiración y deseos de ser como él algún día.

“Me miró de pies a cabeza y me pregunta ‘de qué nacionalidad es usted’, y apenas le dije, me responde: ‘Sabe qué, amigo, esto no es para un paraguayo alfeñique’. Me retiré, y si no me hubiera dicho ‘no es para un alfeñique como vos’, posiblemente no le daría importancia, pero tocó a mi país”, relató.

Lorenzo volvió a Paraguay con el objetivo bien fijado: Convertirse en campeón. A los 21 años de edad batió el récord, después de 9 años de haber sido discriminado por la persona a quien destronó.