Niños, los menos vacunados

Niños de entre 6 meses y tres años tienen la cobertura más baja de vacunación contra la gripe, informó el Ministerio de Salud, que lamenta la actitud de los padres. Alertó que, al no llevarlos a los vacunarios, exponen a sus hijos a cuadros severos.

Hasta la fecha ya fueron inmunizadas unas 500.000 personas con la dosis contra la influenza en nuestro país. Sin embargo, se ve que niños de entre 6 meses y 3 años -justamente la franja más vulnerable- son los que menos alcance están teniendo, dijo la doctora Sonia Arza, del PAI, quien lamentó que los padres no estén llevando a sus hijos a los vacunatorios.

Instó a los padres a acercar a los niños pequeños hasta los puestos de salud para ser inmunizados y a que también permitan que los niños sean vacunados cuando llegan los enfermeros hasta sus casas. Lamentó que los padres crean que al aplicarse la dosis la enfermedad será más fuerte. "La vacuna previene la peor versión de la influenza, previene las complicaciones y hasta la muerte; por eso, lamento mucho que los padres no estén llevando a vacunar a sus hijos", dijo la doctora.

Explicó que los adultos mayores están siendo inmunizados y también los enfermos crónicos, pero -insistió- los menores a los que los padres deben llevar hasta los centros asistenciales son los menos inmunizados.

"Encontramos a niños que no solo no tienen la vacuna contra la influenza, sino que tampoco tienen otras vacunas. Los padres ponen excusas para no ir a vacunar a sus hijos, no quiere esperar una fila para inmunizar a sus hijos; pero cuando se complica la enfermedad, allí van a querer buscar culpables", dijo la galena.

Lamentó que la prevención no forme parte de le cultura de los paraguayos y que recién se desesperen cuando existe un brote o una complicación de la enfermedad y solo entonces acuden a vacunarse. "No prevemos", enfatizó.

"Esperamos que nos pase algo y luego vamos a vacunarnos. ¿Se acuerdan en el 2008, cuando tuvimos fiebre amarilla? La población desde las 2 de la mañana formaba filas, rompía vidrios porque quería vacunarse, siendo que esas dosis siempre estuvieron disponibles, pero recién cuando tuvimos un brote la gente se vacunó", sentenció la doctora.

