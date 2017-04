Ferreiro, 25% candidato

El intendente de Asunción, Mario Ferreiro, dijo que una eventual candidatura a la presidencia en 2018 es "algo concreto en un 25%", pero dependerá de que avance el diálogo con el resto de la oposición, para lo cual no pone como condición su postulación.

“Del 1 al 10, (estoy en un) 2,5; es decir si hacemos un ránking de cómo está la supuesta candidatura del intendente. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad todavía hay que hablar mucho”, dijo Ferreiro. Confirmó que piensa de vuelta en una candidatura presidencial, pero que dependerá de los acuerdos que se den con partidos de la oposición, como el PLRA, sin que esto implique que él lidere una chapa.

“No tengo una exigencia a priori, no soy candidato obligatorio de nada, tengo gran responsabilidad en Asunción, pero no puedo negarles a ustedes que voy a seguir hablando durante los próximos 45 a 60 días con los líderes y buscaremos la mejor salida para buscar una alternativa política importante para el año que viene para nuestros compatriotas”, afirmó Ferreiro. Expresó que ello no implicaría descuidar sus funciones al frente de la Comuna capitalina, ya que delegó en su equipo político llevar las conversaciones.

“Hay que hablar mucho todavía. Está la decisión de los amigos del PLRA, que tiene una decisión tomada por convención, que no es algo antojadizo y que hay que respetar. También está el inicio de diálogo con otros sectores, pero eso yo le dejo a un equipo político que trabaja conmigo y que me deja el tiempo para dedicarle a la ciudad sin perder tiempo”, remarcó el intendente capitalino.

Comenzó destacando el rechazo de ayer en Diputados del proyecto inconstitucional de enmienda que buscaba la reelección. “Hay muchos que sufrieron los años de la dictadura y es bueno que se hable como un derecho ciudadano adquirido, que se juega dentro del marco democrático conocido, sin cambios antojadizos y respetando la voluntad popular. Si seguimos en ese camino no tenemos nada que temer”, indicó.