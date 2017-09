“No se ve si se le tira algo”

El abogado Guillermo Ferreiro, defensor de Stiben Patrón, criticó las declaraciones del imputado por la muerte de Rodrigo Quintana, el policía Gustavo Florentín, ya que no hay pruebas de su afirmación de que le lanzaron una bomba molotov dentro del PLRA.

ETIQUETAS

“Florentín es un imputado, está exonerado del juramento de decir verdad. Lo que él diga debe ser corroborado por otros medios”, dijo a ABC Color el profesional de las leyes. Argumentó que se trata de un uniformado que ingresó a una propiedad privada sin orden judicial y sin ninguna causa, por ello necesita justificar “semejante barbaridad”, pero todo lo que diga debe ser corroborado por medios probatorios.

Florentín, tras declarar ante la Fiscalía, dijo a los medios que al ingresar a la sede del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) aquel 31 de marzo por la noche, recibió un botellazo que le dio en el brazo derecho; “en ese momento pasó muy rápido todo, pero después el olor se quedó por todo mi cuerpo”, dijo, dando a entender que se trataba de una sustancia inflamable.

“Está todo filmado. Se ve que ingresa y no se le ve si se le tira algo, ningún objeto, no se le levanta la voz”, recuerda Ferreiro. “Él (Florentín) tiene todo su derecho incluso de mentir, pero no se sustenta con pruebas”, acotó el abogado.

Ferreiro dijo que lo que probablemente hará la Fiscalía, “integrada por una patota de criminales”, teniendo en cuenta la manera en que se investigan los sucesos, es “darle valor absoluto a estas declaraciones para justificar la orfandad de pruebas que tienen en la causa”.

Criticó al Ministerio Público por impedirle realizar una pericia científica con un perito explosivista acreditado ante la Corte Suprema de Justicia, para comprobar que los objetos que registraron las cámaras no son bombas caseras.

A su criterio, si la Fiscalía toma como cierta esta excusa del oficial Florentín, a pesar de que las tomas de las cámaras de seguridad muentran totalmente lo contrario, se dejará un nefasto precedente que “pondrá la vida de la ciudadanía en peligro”. Vaticinó que esta causa solo podría cambiar de rumbo “si los vientos políticos cambian”.

Adelantó que exigirá a los fueros nacionales e internacionales que le otorguen la libertad de realizar la pericia científica y, en caso de que lo sigan impidiendo, tomará “determinaciones personales”.