Fracasa mesa de dialogo entre labriegos y gobierno departamental

Por Miguel Ángel Rodríguez, corresponsal

SANTA ROSA. Dirigentes campesinos del departamento de Misiones, se retiraron de la mesa de negociaciones con la Entidad Binacional Yacyreta (EBY) y el gobierno departamental.

ETIQUETAS

Acusan al gobernador Derlis Maidana (ANR) de discriminar al distrito de Santa Rosa, por tener una administración liberal.

Representantes de organizaciones campesinas y sociales del departamento misionero se retiraron ayer de la mesa de dialogo por no estar de acuerdo con la postura de la gobernación departamental en no querer incluir a la comunidad santarroseña, y consideran la medida como una discriminación política, ya que Santa María de Fe, fue incluido dentro del plan de emergencia.

"Nos retiramos porque creemos que se trata de una discriminación política, porque el intendente de Santa Rosa, es liberal, y sin embargo a Santa María, que tiene intendente colorado se le incluyo, por eso pensamos que el gobernador, Derlis Maidana, está teniendo en cuenta banderías partidarias a la hora de atender la necesidades del pueblo que está pasando hambre", expreso Mario Talavera.

Seguidamente señalo que desde el lunes volverán a iniciar las manifestaciones, y no se descarta cierre de ruta como medida de protesta, "Vamos a ir realizando reuniones, con todas las bases del departamento, para ver cómo y dónde nos vamos concentrar desde el lunes, podría ser en un solo lugar o en cada distrito, es una decisión que se tomara en conjunto".

Por su parte la dirigente de Santa Rosa, María Villalba, dijo que se está cada vez más desilusionado del gobierno departamental, no porque se tenga en la municipalidad una administración liberal, no significa que no se tenga daños por causa de las grandes lluvias que causo muchas pérdidas a las familias campesinas ya sea que estén afiliados al partido colorado o liberal.

Por su parte del gobernador Derlis Maidana, señalo que no se trata de discriminación política, sino que Santa Rosa y Santa María de Fe, no fueron incluidos el proyecto de emergencia por la Cámara de Diputados, como tampoco fue incluido San Miguel, que también sufrió muchos daños por causa de las lluvias.

Seguidamente dijo que se está trabajando para que todas la familias afectadas del departamento reciban la asistencia que les permita afrontar la difícil situación que les toca vivir.

YACYRETA ANUNCIA QUE AYUDA A PRODUCTORES SE DESEMBOLSARÁ EN 15 DÍAS

Desde el departamento de comunicaciones de la Entidad Binacional Yacyreta, indicaron que durante una mesa de trabajo realizado con la presencia de los dirigentes de las organizaciones campesinas y sociales de Misiones, representantes de la Gobernación de Misiones y del ente EBY, se llegó a un acordó de que en 15 días comenzarían con la asistencia a los pequeños productores.