Futuro ministro a favor de Cartes

El futuro ministro de Justicia, diputado Julio Javier Ríos, ya se allanó a la postura de permitir el juramento de Horacio Cartes, pese a que oponérsele en el tema de la reelección en su momento le costó ser removido del Consejo de la Magistratura.

“Creo que tenemos que dejarle jurar por existir una resolución de la Corte Suprema de Justicia y porque en su momento la Justicia Electoral lo habilitó para las elecciones. Por respeto a las instituciones particularmente creo que deberíamos aceptar su juramento”, indicó J.J. Ríos, evidentemente pensando ya más en su rol de futuro ministro del Ejecutivo que como legislador.

“Cada uno tiene su posición”, dijo y agregó que se debe respetar la opinión dentro de la ANR de quienes no apoyan el juramento como senador activo de Cartes. Con el argumento de respetar la “institucionalidad” ahora Ríos defiende el atropello a la Constitución, pese a que se opuso en su momento a otro intento de atropello a las instituciones, como fue el planteamiento de la reelección.

Incluso ahora fue repuesto como representante de diputados ante el Consejo de la Magistratura, luego de que la Corte reconociera que fue echado de manera irregular. Incluso hasta hace un tiempo acusaba a Cartes de haberlo sacado para poner a afines que eligieran a su candidata a Fiscal General del Estado, Sandra Quiñónez.

Sobre sus proyectos al frente de la cartera de Justicia parafraseó al Papa Francisco: "Hay que entender que el Estado está obligado a buscar la rehabilitación y reinserción. No me voy a cansar de mencionar lo que el papa Francisco dijo de que las personas privadas de su libertad están recluidas y no excluidas de la sociedad”, afirmó.

Apuntó que afortunadamente contarán con presupuesto para la construcción de nuevas cárceles y reducir uno de los principales problemas que es el hacinamiento, pero descartó medidas extremas como instalar prisiones en el Chaco para aislar a internos.

“Imagínate llevar una cárcel al medio del Chaco ¿Cómo haríamos para traerlos a las audiencias?, ¿Cómo haríamos para que los parientes vayan a visitarlos y un sinfín de problemas que estaríamos confrontando con una serie de normas internacionales del derecho?”, insistió.

Insistió además en que como sociedad se debe de dar prioridad a la reinserción de personas privadas de su libertad, sino seguiremos teniendo “un delincuente multiplicado por dos o por tres”.