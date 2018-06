“Altas esferas” involucradas

El intendente Ronald Vázquez, de Paso Yobái, dijo que el Gobierno solicitó varios informes de su gestión e intentó coaccionar a sus concejales. "Yo no puedo decir nombres, pero sabemos que hay gente de altas esferas que quieren esta concesión", sostuvo.

En contacto con ABC Cardinal, el jefe comunal de Paso Yobái, Ronald Vázquez, confirmó que desde hace tiempo personas muy influyentes del Gobierno están detrás de la concesión de la mina de oro de la ciudad. "Todos están implicados: el Ministerio, la Seam, los jueces y policías, todos", enfatizó.

Sus declaraciones se basan en la investigación que reveló que el entorno de Juan López Moreira, jefe de Gabinete de Presidencia, se encuentra detrás de la usurpación de una mina de oro en Paso Yobái. Incluso, en un audio se escucha a Eduardo Heisecke Mazó, socio comercial de López Moreira, advirtiendo a uno de los inversores de la mina de oro.

Lea más: Las advertencias de Heisecke en caso oro de Paso Yobái

Vázquez confirmó que desde "arriba" efectuaron todo tipo de aprietes para tratar de hacer tambalear su administración por este caso. "Estamos siendo perseguidos. El senador (Gustavo Alfonso) hizo pedidos de todo tipo de informes. Intentaron entrar a la ciudad, coaccionando a nuestros concejales, intentando comprar sus votos", declaró el intendente.

Lea también: Una misteriosa fundación aparece en la mina de oro

Al ser consultado si Juan López Moreira se encontraba entre las personas que se encontraban detrás de esa concesión, alegó que no puede dar nombres.

"Pero sabemos que hay gente de altas esferas que quieren esta concesión, gente del Ministerio de Obras Públicas que quería entrar a Minas Paraguay (...) Era más bien para trabajar en el proyecto de otorgarle la concesión a una persona específica que es funcionario de esa institución", subrayó.

Nota relacionada: Oro en Paso Yobái: “Hay gente que falleció”

"Nosotros no queremos que se cierre la minería, lo que queremos es mano de obra para nuestros jóvenes y poder trabajar con la Seam. Que no venga gente de otro lado a querer llevar todo eso. Que nos dejen algo. No vamos a permitir que vengan a estafarnos, que venga gente de otro lado a querer llevar nuestro mineral sin dejar nada a nuestro distrito", puntualizó.

En cuanto a las presuntas muertes que podrían estar vinculadas con este caso respondió: "Hubo casos relacionados a ese tema, están todos denunciados, en el oficio de la Policía, de la Fiscalía. Ojalá que se haga justicia con ellos también", señaló.

El intendente dijo además que si ya lograron luchar contra la ambición de esta gente durante este tiempo, lo seguirán haciendo y confesó que confía en el Gobierno entrante de Mario Abdo Benítez.