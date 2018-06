Gusinky no descarta volver al Senado

“Quién sabe, tal vez volvamos a encontrarnos pronto, muy pronto. Nunca se sabe”, manifestó la senadora Mirta Gusinky en su discurso de despedida en el Congreso esta mañana. Su eventual retorno depende de si Nicanor es o no convocado a jurar.

Esta mañana, la senadora Mirta Gusinky, durante la última sesión de este periodo parlamentario, brindó un emotivo discurso de despedida. Sin embargo, dejó entrever que se plantea la posibilidad de volver al Senado.

“Quién sabe, tal vez volvamos a encontrarnos pronto, muy pronto. Nunca se sabe. Nadie sabe lo que va a pasar mañana. Esperemos que realmente los políticos se comprometan de una manera diferente con la gente, que por encima de sus intereses personales tengan siempre los intereses del bien común y el irrestricto respeto a la Constitución Nacional”, manifestó.

El presidente del Congreso, Fernando Lugo, aún no ha decidido si convocar o no a Nicanor Duarte Frutos para jurar este sábado. En caso de que no lo haga, será llamada Gusinky y continuará por un periodo más.

La senadora señaló que consultará con su familia, que podría decidir su nuevo rumbo. “No me quiero sentir triste, he pasado por momentos muy difíciles en mi vida. Todos me conocen aquí y saben que soy una persona muy agradecida; por tanto, siempre voy a llevar en mi corazón a todos los funcionarios”, declaró al inicio de su discurso.

Entre lágrimas, pidió disculpas a sus compañeras si alguna vez las ofendió o desilusionó. “Les sigo alentando a las que quedan, que sigan trabajando por la incorporación de la mujer en el Parlamento”, agregó, instando a la ciudadanía a que empiece a pensar “en serio” sobre el rol de la mujer y su importancia dentro de los poderes. “Se ha comprobado que las mujeres sembramos la armonía y el entendimiento”, refirió Gusinky.

