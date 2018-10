Gustavo Yegros ya espera imposición de medidas

Gustavo Yegros, fiscal involucrado en el esquema que ofrecía protección al presunto narcotraficante Javier "Cucho" Cabaña y que supuestamente recibió una coima para liberar dinero de éste, se presentó para su audiencia de imposición de medidas.

El fiscal, ahora sin fueros, se presentó en compañía de su abogado Secundino Méndez. Está investigado porque se presume que recibió US$ 20.000 para permitir el paso de US$ 190.000 pertenecientes a la red de Cucho, que habían sido retenidos por la Policía.

Yegros sostuvo su inocencia y afirmó que fue a ponerse a disposición de la Justicia. “No me voy a oponer a que me investiguen, tanto en Fiscalía como en sede judicial. En verdad, jamás he exigido ni recibido dinero alguno. Que una tercera persona haya pedido a mi nombre es otra cosa y no me hago responsable de ello”, aseveró el fiscal, sobre quien pesa un pedido de suspensión.

Según Yegros, alguien pidió dinero a su nombre cuando él realizó un allanamiento por un caso de robo agravado, “A juzgar por la imputación, eso fue lo que ocurrió”, dijo.

Afirmó que está “tranquilo” y que el caso se dilucidará “lo más rápido posible. Estoy tranquilo, voy a demostrar mi inocencia. Creo en la Justicia, y esto es una confusión”, insistió.

Por su parte, su abogado defensor, Secundino Méndez, dijo que los hechos punibles que se le imputan a su cliente ameritan una medida menos gravosa que la prisión, que es lo que pide la Fiscalía.

“Todas las pruebas que pudieron haber colectado ya están en poder de la Fiscalía, no existe la posibilidad de ninguna obstrucción, así que no es necesaria la prisión”, argumentó el jurista.

Dijo que considera una gran inseguridad para cualquier agente del Ministerio Público "que terceros pidan dinero en su nombre y luego salir imputados".

A su vez, anunció que planteó una separación y reasignación de causas, porque las acusaciones contra su cliente no tiene ninguna conexión con la causa principal. "Esto refiere a un allanamiento efectuado en una causa sobre robo agravado", resaltó el defensor.