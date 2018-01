Halló y devolvió G. 9 millones

Por Juan Augusto Roa, corresponsal

Don Diómedes, un trabajador dedicado a la tarea de limpieza en la playa San José de Encarnación, encontró hoy una billetera repleta de dinero. Pese a las deudas que tenía, decidió hacer lo que muy pocos harían: contactar con el dueño y devolver el dinero.

ETIQUETAS

Diómedes Villalba es un trabajador municipal asignado a la playa San José, quien encontró y devolvió una billetera con US$ 1.500 y G. 600.000 (unos G. 9 millones en total) a un turista al que se le había caído.

El humilde trabajador tiene cinco hijos, vive en el barrio Arroyo Porá y tiene cuentas atrasadas por la compra de una moto para ir al trabajo.

El hecho ocurrió la mañana de este miércoles. “Encontré la billetera en el pasto, cerca de un banco. En el interior había un número de teléfono, y decidí llamar. Muchas cosas se me cruzaron por la mente porque tengo muchas cuentas que pagar y el dinero me iba a venir bien, pero pensé que las cuentas las puedo pagar, pero si me quedada con la plata ajena no iba a quedar bien con mi conciencia”, señaló el trabajador, en guaraní, en contacto telefónico desde esta redacción.

“Llamé y me atendió una señora, de acento argentino. Le hablé en guaraní y me pidió que le hable en castellano, porque no entendía. De inmediato vinieron junto a él, en la playa San José, donde trabaja en las tareas de mantenimiento y limpieza por la Municipalidad. El hombre es un extranjero, no habla castellano, tampoco no les pregunté dónde viven, pero no son de acá y tampoco viven en la Argentina, se ve que están de paso”, dijo.

La señora se emocionó, lloró de la emoción, casi no podíamos hablar, señaló. Algunas personas me felicitaron, otros me dijeron que fui un "vyro" (zonzo), pero yo pensé que no iba a estar bien con mi conciencia si me quedaba con lo ajeno. Me dieron una propina de G. 300.000, que ya me sirve para pagar algunos gastos, concluyó.

Internautas proponen iniciar una campaña de ayuda económica para don Diómedes, como modo de valorar su gesto de honestidad.