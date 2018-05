Idoyaga: “Mi cabeza está ahí”

“Si la gente busca mi cabeza, está ahí”, dijo Hugo Idoyaga, titular de Senacsa, casi el único que se salvó hasta ahora de la destitución por el ingreso de carne de contrabando. “Yo no veo que seamos responsables”, dijo y pidió poner “paños fríos".

Idoyaga, quien fue reelegido como miembro del Consejo Mundial de la Organización Mundial de Sanidad Animal, insistió en que el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) no tuvo responsabilidad en el ingreso de miles de toneladas de carne presuntamente de contrabando desde el Brasil y añadió que no hace falta siquiera aclarar que su “cabeza” está a disposición del presidente Horacio Cartes.

Lea más: Aquí piden su cabeza y en París lo reeligen

“Yo estoy a disposición, por supuesto, no tengo ni que decirlo; el presidente de la República puede disponer de mi cargo cuando así lo precise. Hablaré con él, le explicaré la situación. No tengo nada que ocultar, nada que mentir”, indicó Idoyaga.

“Estamos expuestos todos a este tema, yo también puedo ser imputado mañana, por qué no; pero la imputación no señala que uno es culpable, sino que está investigado, cuanto más se investiga”, remarcó, a la vez de apuntar toda la responsabilidad a los funcionarios de Aduanas.

“Hay que aclarar quiénes son responsables. Acá hay dos: la empresa, por un lado, que hizo todo el tema, si vamos a ir al caso puntual del frigorífico Concepción, y la permisividad de funcionarios aduaneros de permitir el ingreso de un producto en estas condiciones”, refirió.

Por otra parte, deslindó responsabilidad en su caso. "Yo no veo que seamos responsables. ¿Quién permite el ingreso? ¿Fuimos nosotros o fue la gente de Aduana? Nadie dice que las carnes venían a los frigoríficos, hay que demostrar eso (...) Hasta que vine a acá (según los informes que me dieron), no puedo afirmar que esa carne ingresaba al frigorífico 18. Si ingresó ahí, nuestra gente estaba involucrada, pero si no, es otra historia", insistió.

En otra parte de la entrevista con ABC Cardinal, dijo que a Senacsa le "tiraron el perro muerto" y a ellos les tocó lidiar nada más con eso.