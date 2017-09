Incan: Inauguran posada para niños y familias

Por Antonia Delvalle Castillo, corresponsal

CAPIATÁ. La Posada “Emily” para niños y adolescentes en tratamiento del Instituto Nacional del Cáncer (INCAN) será inaugurada este lunes 25, a las 10:30. La construcción del albergue fue posible con el apoyo de la fundación estadounidense “Manitos”.

La organización no gubernamental es dirigida por el matrimonio conformado por Claire Nalley y Richard Nalley, y tiene como fin ayudar a niños con cáncer del Paraguay. Los esposos, en una visita realizada el año pasado, notaron la necesidad de contar con un lugar para albergar a los niños que reciben tratamiento en el INCAN, y no solo a ellos, sino a sus familias, atendiendo a que la mayoría proviene de distritos lejanos del país, son de escasos recursos y no tienen dónde alojarse.

Unión de fundaciones

La denominada Fundación “Manitos” reunió los fondos necesarios mediante donaciones de personas solidarias en Estados Unidos. Así también, se estableció un convenio de trabajo con la Fundación “San Peregrino”, de larga trayectoria en la ayuda a niños con cáncer del Paraguay.

Niña que amó Paraguay

La posada lleva el nombre de “Emily” en honor a la hija de Claire y Richard Nalley, Emily Bigelow Nalley, quién padeció cáncer y en esa etapa de su vida contó con los cuidados y el amor de una niñera paraguaya.

Emily se apegó a esta compatriota y, por su intermedio, llegó a conocer la comida paraguaya, a hinchar por la Albirroja e incluso a pronunciar palabras en guaraní. Los esposos Nalley afirman que la obra es “una devolución de amor al Paraguay”.

¿Cómo albergarse?

El albergue en esta posada estará disponible para cada chico con cáncer y un familiar que lo acompañe, de acuerdo a la recomendación de un médico tratante del Departamento de Hemato-oncología pediátrica del INCAN, y de la disponibilidad de espacio físico. El local está conectado con el hospital por un sendero con rampas. El edificio de dos plantas de la posada cuenta con una puerta de salida hacia el ramal de la Ruta 2 Capiatá-Areguá.

La estructura tiene capacidad para albergar a ocho niños y sus padres, mientras dure parte o todo su tratamiento. Cada caso excepcional será considerado en su particularidad con el objetivo de ayudar a la mayor cantidad de chicos que sea posible. Algunas familias podrán quedarse un solo día sin pernoctar, pero encontrarán en su jornada un espacio para la alimentación y el descanso.

El uso de la posada será gratuito. Cada familia ocupará una habitación con dos camas y un ropero cada una. Compartirán con otros huéspedes cuatro baños, un comedor, una cocina, una lavandería, una sala de reuniones, la oficina de la directiva y un patio con un parque ecológico donado por la Itaipú Binacional.

Un representante de la Fundación San Peregrino cumple horario de oficina de lunes a viernes de 7 a 4 de la tarde, para atender a los pacientes y familiares que necesiten albergarse.

Apoyo de Itaipú

La hidroeléctrica binacional Itaipú contribuyó con la donación de lavarropas, cocina, heladera y congelador, además de sábanas, frazadas y mobiliario. El parque ecológico se realizó con cubiertas usadas pintadas de colores, idea que contribuye a la eliminación de neumáticos como potenciales criaderos de mosquitos transmisores de enfermedades vectoriales.

El proyecto incluye también módulos para una huerta pequeña con un espantapájaros cuidador. El espacio tiene además una variedad de plantas florales y árboles nativos.